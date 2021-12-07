NBA／不管陣中已有游擊手 紅襪還是要搶「故事哥」

洛磯當家游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）今年也成自由球員，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）今在播客節目中表示，目前有三支球隊對他有興趣，其中包括紅襪讓外界相當意外。

海曼在節目中透露，「我聽到的是有三支球隊對他有興趣——水手、太空人和紅襪，如果他加入紅襪一定會很有趣。顯然他可能會改守二壘，我們會很期待能擦出甚麼火花。」

大家對於紅襪為何會想搶「故事哥」感到相當訝異，因為陣上已有游擊手柏格茲（Xander Bogaerts），而效力洛磯6年的史托瑞卻從來沒守過游擊以外的位置，這樣的位置重疊確實引發外界好奇，因此若紅襪真能簽下史托瑞，或許會考慮讓他改守二壘。

史托瑞曾兩度入選明星賽，並獲得兩次銀棒獎、2020年則是國聯盜壘王，另一項相當傲人的紀錄就是史托瑞為大聯盟史上首位在職業生涯前四場比賽，皆擊出全壘打的菜鳥球員。