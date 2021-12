MLB／當三振王萊恩接人 美媒看好遊騎兵將成克蕭下一站

大聯盟今年賽季已經結束超過一個月,目前甚至處於封館狀態,但道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)下一站究竟會在何處展開仍是一團謎,日前討論他將轉戰遊騎兵的聲浪不斷,連美媒都認為若他下季從德州出發,將有機會成為遊騎兵傳奇球巨星萊恩(Nolan Ryan)的接班人。

名人堂球星萊恩在美職的生涯長達27年,以強勁的快速球出名,最快能投出100.9英里的速球,因此享有「特快車萊恩」的稱號,儘管生涯晚期他已邁入40大關,球速仍能來到95英里。

除了能夠催球速之外,萊恩生涯的功績不勝枚舉,萊恩一共8度入選明星賽,生涯一共投出5714次三振,高居史上第一,領先第二名的「巨怪」藍迪強森(Randy Johnson)多達839次,是大聯盟史上首位生涯超過5000次三振的投手。

除此之外,萊恩生涯投出過7場無安打比賽,比任何大聯盟投手都至少多了3場。他也投出過12場1安打的比賽,同樣高居史上第一。

萊恩生涯最後四年決定在遊騎兵度過,靠著自己多年累積的經驗盡可能幫助到球隊,而同樣也堪稱當代最偉大的投手之一,美媒認為克蕭也有可能選擇加入遊騎兵,試圖留下和萊恩一樣的豐功偉業,再加上克蕭又是德州人,近日更是喜迎第4個孩子誕生,加增添不少入遊騎兵的可能性。

Clayton Kershaw announced the birth of his fourth child



Chance James Kershaw pic.twitter.com/dbDmbjFGH3