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MLB／時代雜誌年度風雲人物民調 大谷翔平敬陪運動員末座

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平。法新社
大谷翔平。法新社

美國「時代雜誌」於今天起推出「誰應該成為2021年年度風雲人物？」民調投票，在列舉55位全球各地名人中，其中有8位運動員，大谷翔平在首日調查中，以百分之4「YES」，在運動員排名中敬陪末座。

55位人物中，有包括美國前後任總統川普、拜登、中國領導人習近平、特斯拉執行長馬斯克等人，其中針對疫苗發言不斷惹議的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在首日調查中，以百分71「YES」暫居首位。網站表示，該項民調投票，將做為時代雜誌最終決選人物的參考。

這次列入票選8名運動員，包括有網球「球王」約克維奇(Novak Djokovic)、澳網女單大坂直美、帶領公鹿隊贏得NBA總冠軍的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、拒打疫苗的NBA籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)、再次贏得超級盃冠軍的美式足球(NFL)四分衛名將布雷迪(Tom Brady)、奧運體操美國女子名將拜爾絲(Simone Biles)、田徑美國短跑名將菲麗絲(Allyson Felix)，以及在大聯盟締造紀錄的「二刀流」大谷翔平。

這8人確實在今年體壇引發話題，但真正要當選年度風雲人物似乎不容易，目前以拜爾絲百分之11「YES」在運動員之中暫居首位，其次是約克維奇百分之9、大坂直美與布雷迪同為百分之7、字母哥、厄文與菲麗絲同為百分6，至於大谷翔平意外只有百分4，不過，能列入圍候選的運動員也實屬不易。

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