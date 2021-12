MLB／美媒爆FA大物柯瑞亞有傷在身 想得「鉅約」不容易

明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)還沒找到他明年賽季的落腳處,缺游擊手的洋基在封館前也遲遲不肯對他出手,難道這其中有什麼內幕嗎?據《ESPN》資深記者歐尼(Buster Olney)爆料,柯瑞亞有下背部傷勢,這很可能會影響球團與他簽約的意願,以及合約的價碼。

《FANSIDED》報導,包含洋基、白襪在內的球隊都和柯瑞亞保持聯繫,不過這位游擊手頭號FA的歸宿卻仍未定,對此歐尼近日爆料,柯瑞亞下背部受傷,但情況不明,這很可能會讓原先對他有興趣的球團大砍合約金額,甚至因怯步而不敢提出報價。

歐尼更補充:「球團表示,若想得知有關柯瑞亞傷勢更詳細的資訊,就必須對他提出『鉅額報價』,但球團大多仍在猶豫。」

“There are questions about his lower back. He has gotten treatment for it.... Teams are saying they can only access his medical records if they make a “significant offer” and teams are hesitant” -Buster Olney on Carlos Correa pic.twitter.com/M2qloHDlrr