MLB／美媒爆FA大物柯瑞亞有傷在身 想得「鉅約」不容易

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）還沒找到他明年賽季的落腳處，缺游擊手的洋基在封館前也遲遲不肯對他出手，難道這其中有什麼內幕嗎？據《ESPN》資深記者歐尼（Buster Olney）爆料，柯瑞亞有下背部傷勢，這很可能會影響球團與他簽約的意願，以及合約的價碼。

《FANSIDED》報導，包含洋基、白襪在內的球隊都和柯瑞亞保持聯繫，不過這位游擊手頭號FA的歸宿卻仍未定，對此歐尼近日爆料，柯瑞亞下背部受傷，但情況不明，這很可能會讓原先對他有興趣的球團大砍合約金額，甚至因怯步而不敢提出報價。

歐尼更補充：「球團表示，若想得知有關柯瑞亞傷勢更詳細的資訊，就必須對他提出『鉅額報價』，但球團大多仍在猶豫。」