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MLB／鈴木誠也有望前進美聯東區？ 3強隊指名要他

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒報導，洋基、紅襪和藍鳥都對鈴木誠也非常有興趣。 歐新社
美媒報導，洋基、紅襪和藍鳥都對鈴木誠也非常有興趣。 歐新社

大聯盟目前正值封館期間，球團與球員的交易、談約受到限制，日籍強打鈴木誠也的入札也被迫暫停，不過近日美國媒體指出，在封館前洋基紅襪藍鳥對鈴木誠也都非常有興趣。

《Boston Sports Journal》記者馬卡達姆（Sean McAdam）提到，根據消息人士透露，自從11月23日開始鈴木誠也的入札競標後，有3支球隊展開積極追求，分別是洋基、紅襪和藍鳥。

報導分析，紅襪在封館前最後一刻送走瑞福洛（Hunter Renfroe），右外野防區因此產生空缺，而鈴木誠也在日職幾乎都是鎮守右外野，正好可做為先發填補空缺。

藍鳥隊則是留不住今年繳出生涯年，獲得金手套、銀棒獎的塞米恩（Marcus Semien），團隊攻擊火力因而大受影響，若能補進鈴木誠也，則有望維持藍鳥打線強度。

《The Score》則提到，洋基目前亟需具功能性的外野手，而鈴木誠也甚至還有鎮守游擊和三壘的經驗，對洋基而言或許是個好選擇。

鈴木誠也 洋基 紅襪 藍鳥

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