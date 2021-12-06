封館前遲遲不出手 洋基自縛手腳已輸在起跑點

今年自由球員市場由於勞資協議（CBA）大限在即，各隊紛紛趕在封館前出手搶人。擺爛多年的老虎開了第一槍，先是簽下前紅襪王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），後來又補進明星游擊手貝茲（Javier Baez）。新科土豪大都會臉不紅氣不喘給了塞揚名投薛則（Max Scherzer）史上最高年薪（平均4333萬美元）。沉潛已久的遊騎兵更一口氣砸下五億打造由塞米恩（Marcus Semien）跟席格（Corey Seager）所組成的明星二游組合。就在美國時間12月1日午夜的CBA大限前，總共有55位球員簽下「賣身契」，總金額將近20億美金。

薛則這樣的巨投被搶走不打緊，但重金簽下他的竟然是與洋基同城的大都會，這讓洋基球迷情何以堪。 美聯社

在這波你方唱罷我登場的搶人大戰中，動見觀瞻總是最受矚目的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）做了什麼呢？他跟今年季中陪著重砲手賈羅（Joey Gallo）一起被交易到洋基的救援投手羅德里奎茲（Joely Rodriguez）簽下一年200萬合約（三天前洋基才剛拒絕執行他的2022年選擇權）。然後呢？沒有了。

這不是洋基頭一次在自由球員市場上「以靜制動」，事實上於此同時他們還跟隊上所有可能被釋出（non-tender）的老班底完成續約。其中包括去年就一直傳出會走人的捕手桑契斯（Gary Sanchez）、今年因傷打打停停的先發投手杰曼（Dominic German）及打擊陷入大低潮的三壘手烏謝拉（Gio Urshela）。但比起同城的大都會與力爭上游的老虎、遊騎兵，目前簽約金額區區200萬，在全大聯盟排名倒數第七的洋基更引人側目。到頭來毫無作為的洋基唯一能登上版面的異動，就只有養了多年仍成不了氣候的外野手弗瑞茲爾（Clint Frazier）終於走人。

洋基捕手桑契斯在去年縮水球季的打擊率僅有.147，本季「大幅回升」到.204，還打出23支全壘打，洋基提出800萬美元與他續約一年。 歐新社資料照片

當然，凱許曼在這段期間內絕不只是忙著露宿街頭跟練習徒手攀爬大樓（前者是他多次參加的關懷街友公益活動，後者是他喜愛的極限運動）。在韋蘭德（Justin Verlander）確定續留太空人前，凱許曼也曾提出一份年薪2500萬的一年合約給這位準備東山再起的老投手。除此之外眾所周知洋基勢必會補強游擊跟一壘這兩個位置，他們有意簽下市場上的最大獎——游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）跟最強一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的傳聞也一直沒有停過。但因為這兩位自由球員顯然無意在封館結束前決定去留，凱許曼再急也無濟於事。

然而有待凱許曼解決的問題豈只是游擊跟一壘？洋基全隊上下其實存在著諸多隱憂，包括欠缺可靠的二三號先發投手、始終拙劣的守備能力及打線正開始老化個個都是未爆彈。今年92勝的背後隱藏著得失分差僅有42分在全大聯盟只排第十的殘酷現實。許多人將洋基今年沒拿到分區冠軍歸咎於打擊出乎意料地不振，毫無往年「謀殺打線」（Murders’ Row）的氣勢，最後能拿下外卡全靠投手爭氣。但事實上洋基的投手實力並非無懈可擊，尤其是先發投手。他們的防禦率3.91及進階防禦率FIP 4.01雖然都排美聯第五但絕非頂尖，而且其中很大一部份是來自於蒙哥馬利（Jordan Montgomery）與柯特斯（Nestor Cortes Jr.）下半季聯手投出的好表現。而且沒人敢斷定生涯先發加起來不到一百場的這兩位年輕左投明年能否再創佳績，就像沒人敢樂觀預測明年塞佛里諾（Luis Severino）一復出馬上就能投出三年前的身手。因此凱許曼這個冬天的購物清單絕對少不了一位能站穩二或三號的先發投手。

洋基二號先發蒙哥馬利本季雖然表現不差，但跟王牌投手柯爾的落差還是很大，也很難判斷他是否還有再成長的實力，加上其他先發投手都不可靠，洋基沒有理由不趕緊再找一位好手。 歐新社資料照片

儘管如此，如今羅德里奎茲、高斯曼（Kevin Gausman）及瑞伊（Robbie Ray）等一線先發投手已經找到新東家——即便他們不在洋基預算範圍內——等而次之的馬茲（Steve Matz）、葛雷（Jon Gray）也都被簽走。目前自由球員名單上能頂二三號位置的人選大概就只剩下健康狀況不明的克蕭（Clayton Kershaw），否則凱許曼就得靠交易來補人。但除了道奇或遊騎兵，克蕭顯然不做第三隊想，要一向「惜新秀如金」的凱許曼動真本錢去交易投手可能性也不高。搞到最後洋基很可能又會像去年一樣寄希望於另一個克魯柏（Corey Kluber）。

野手方面，雖說游擊位置補人勢在必行，但除了柯瑞亞還有史托瑞（Trevor Story）、西門斯（Andrelton Simmons）等自由球員可挑，在農場上的大物游擊手可以「收割」之前洋基其實並不乏備案。真正值得令人擔憂的其實是他們今年下跌到低於美聯平均的進攻火力（OPS+在16隊中排第8，得分711分更是只有第10），究竟只是長達一年的低潮？還是年紀漸長的洋基打線走下坡的前兆？（今年洋基打者平均年齡29.3歲，已是美聯第二高齡）

如果洋基嫌柯瑞亞身價貴得太離譜，或是不喜歡他的口無遮攔，史托瑞會是游擊手的好選擇。 歐新社資料照片

如果是後者，這個問題可不是跟明年四月就滿30歲的賈吉（Aaron Judge）續約就能解決的。包括無法持續保持健康的史丹頓（Giancarlo Stanton，32歲）、今年打擊表現大幅退步的勒梅休（DJ LeMahieu，33歲）在不遠的將來都將成為洋基的負擔而非資產。很快地洋基就將面臨不論內外野、不論打擊或是今年又一次排名倒數的守備即將漏洞百出的窘境。

面對這些問題，凱許曼究竟打什麼算盤沒人明白。但就在他不動如山坐等跟柯瑞亞談判的同時，頂級野手席格、塞米恩與次一級的貝茲、泰勒（Chris Taylor），甚至是用短約就能簽下的艾斯柯巴（Eduardo Escobar）都已紛紛簽約。如今洋基只能寄希望於柯瑞亞獅子大開口的金額在老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）預算範圍內，而且弗里曼真的願意離開他效力多年的勇士。

洋基找人的一個大難題，就是他們還需要考慮明年與當家球星賈吉的續約。 歐新社資料照片

但即便順利簽下這兩位一線球星，早已吞下兩張史上前十名肥約（史丹頓的約還有六年到期，柯爾（Gerrit Cole）則是七年）的洋基是否還有餘力跟明年球季結束就將成為自由球員的「神主牌」賈吉續約？看似「超級大團」 實際上可能是外強中乾的洋基真能持續衝擊總冠軍？早已不耐的老闆跟球迷還能忍多久？一旦明年洋基表現又不如人意，這些問題勢將接連引爆，成為凱許曼下台的導火線。