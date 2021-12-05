MLB／張育成廠商活動香車美人相伴 妻子氣噗噗：要顧慮眷屬

返台休息的旅美大聯盟守護者(原印地安人)隊棒球好手張育成，昨天接了廠商活動擔任重型機車品牌的一日店長，有香車美人相伴，媒體報導還指出張育成開玩笑說，「「(好羨慕喔)，有人要...，代替我的位置嗎？。」不過，廠商活動中這個畫面卻惹惱張育成妻子李家綾，她在公開的個人IG上附上照片並發文說，「下次就算帶孩子也要好好跟著活動啦(翻白眼)。」對於這件事表達不滿。

隨後的限時動態，李家綾也將發怒的原因做了說明：「我覺得不管什麼活動無論怎樣，廠商和公司都要顧慮到眷屬。很多人都私訊我說她長這樣幹嘛生氣？我絕對不是要人身攻擊，是當你辛辛苦苦帶小孩就是讓老公可以好好出活動，然後再得知消息看到這種照片，雖然老公臉也很臭，經紀公司也第一時間致電，但這種驚喜可以留給黃金單身漢，今天換我騎後面來個男模，這一切就不好笑了。」

李家綾說明自己生氣原因。 擷圖自李家綾IG限動

對此網路有不少論戰，有網友認為張育成妻子反應過度，「老婆太玻璃心了吧，這不是工作嗎？而且也沒親密動作。」但也有網友替李家綾說話，「是不能生氣喔，活動流程早該先討論好的吧。」