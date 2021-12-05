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威力盃／林俊頡球技好又有想法 找私人教練拚旅外夢

聯合報 / 記者蘇志畬／花蓮即時報導
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣隊投手林俊頡。記者蘇志畬／攝影
第9屆台彩威力盃少棒賽，南投縣隊投手林俊頡。記者蘇志畬／攝影

南投縣隊在台彩威力盃少棒賽季軍戰推出林俊頡先發，他用6局完投、失2分的好表現幫助球隊奪勝，場上帶動隊友，場下應對表現也很超齡，對於未來旅外的目標清晰，還找來私人教練協助調整。

林俊頡前5局壓制對手，直到6局上才連續敲安，丟掉2分，但仍守住3：2的勝利，率隊擊敗高雄市隊，取得隊史最佳的季軍成績，總計用74球被敲9支安打、失2分，拿下完投勝。

儘管最後一局掉分，總教練紀俊麟仍相信林俊頡、沒有換投，「因為他用球數省，相信他守得住，前面對宜蘭縣隊也投得很好，直球和變化球，好壞球落差不大，偏低就能引誘打者揮棒。」

林俊頡卻認為自己對上宜蘭縣時，投5局就滿球數限制而退場，後來一直想如何減少用球數，「今天這場主要就丟給對方打，靠守備幫忙，有危機的時候再拿出直球對決」。

林俊頡懂得用頭腦打球，光是直球就有兩種不同球路，採用兩種不同握法，讓進入好球帶的軌跡有偏左、偏右的不同，也在家人支持下安排私人教練調整投球動作，主要幫助下半身訓練，也將原本容易受傷、痠痛的投球姿勢校正過來。

因為看了2015年中職總冠軍賽，林俊頡燃起棒球魂，家住南投的他，自己上網找到千秋國小的名號，加入球隊，不僅球打得好，功課也常常排名全班前兩名，對於英文特別有興趣，他說：「因為我非常想出國打球，想跟更高等級的選手站在一起。」

林俊頡將美職的大谷翔平、日職二壘金手套菊池涼介視為偶像，「因為大谷翔平投球、打擊都很有表現，還有我希望守備跟菊池涼介一樣穩定，很多美技」。

大谷翔平 中職

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