MLB／避開禁令封館也能簽約！ 巨人簽下兩右投

目前正值大聯盟封館期間，巨人今仍宣布簽下達普藍提亞（Jon Duplantier）和芬特（Gray Fenter）兩名右投手，主因為他們所簽下的是小聯盟合約。

按理來說，大聯盟球隊在封館期間，應該不能和球員交涉、簽約，這次合約能成立的原因在於兩人簽下的是小聯盟約，不受球員工會規範，而且合約內不含受邀參加春訓，他們也不在大聯盟40人名單中。

27歲的達普藍提亞曾是響尾蛇大物新秀，2019年初登大聯盟，該年他出賽15場投36.2局，防禦率4.42。此後他傷病不斷，過去2個賽季在3A和大聯盟共只投了21局。而據《MLB TR》透露，封館結束後，達普藍提亞有可能獲邀參加巨人隊春訓。

現年24歲的芬特在2015年選秀第7輪被金鶯選中，去年升上2A，目前還沒有登上過大聯盟舞台。今年球季他出賽21場，繳出6勝4敗、防禦率5.47的成績。