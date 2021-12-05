MLB／經典賽納入大谷翔平？ 栗山英樹點出可能性

栗山英樹接手日本武士隊教頭，主要任務是2023年世界棒球經典賽，今天早上在節目中在被問到徵召昔日愛徒大谷翔平的可能性，栗山回應只要大谷本人有意願，確實有此可能性。

今年日職球季結束後，栗山卸下10年的火腿監督歲月，接下日本武士隊兵符，明年3月將領軍與中職聯軍進行台日交流賽，主要任務則是2023年的經典賽。

不同於世界12強棒球賽，經典賽為大聯盟是主辦方之一的賽事，放行40人名單內選手參賽，也增添了大谷再披國家隊球衣的可能性。

栗山上任以來，外界就期待他是否會徵召昔日子弟兵大谷參戰經典賽，今天早上出演TBS電視節目「Sunday Morning」，再度面對相同提問，他回應，「這項賽事允許大聯盟球員參與，所以如果他個人有意願，是存在這個可能性的。」他也提到，大谷在2017年因為右腳踝傷勢而辭退經典賽，他有強烈的意志想為日本野球而戰。