MLB／獲肥約轉戰遊騎兵 席格試圖說服克蕭一起加盟

自由市場頂級游擊手席格(Corey Seager)與遊騎兵簽下10年3.25億美元肥約後,職涯開啟新篇章,他也不避嫌力邀道奇前隊友、王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)一起加盟遊騎兵,盼能再次攜手拚冠。

遊騎兵在自由市場大撒幣,在兩天內花了5億美元簽下自由市場上兩大游擊手塞米恩(Marcus Semien)與席格組成二游搭搭檔,打算明年就要拚冠不再重建,外界也盛傳他們還想找來成為自由球員的道奇王牌,也是出身德州的克蕭回鄉打球,剛加盟的席格自然成為他們的招募武器。

WFAA記者賈維德(Jonah Javad)就在席格加盟記者會上提問,是否有與前隊友克蕭聯絡,席格也沒避嫌,給了大家想要的答案,笑了一下說「當然有!」,留給外界更多想像空間。

I asked Corey Seager if he's reached out to Clayton Kershaw -- former Dodgers teammate, Dallas native & notable free agent...



"I've had some talks with Kersh for sure." 👀



1-on-1 w/ the Texas Rangers new superstar @wfaa⤵️ pic.twitter.com/0AwHaRl3jX