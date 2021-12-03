MLB／獲肥約轉戰遊騎兵 席格試圖說服克蕭一起加盟

自由市場頂級游擊手席格（Corey Seager）與遊騎兵簽下10年3.25億美元肥約後，職涯開啟新篇章，他也不避嫌力邀道奇前隊友、王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）一起加盟遊騎兵，盼能再次攜手拚冠。

遊騎兵在自由市場大撒幣，在兩天內花了5億美元簽下自由市場上兩大游擊手塞米恩(Marcus Semien)與席格組成二游搭搭檔，打算明年就要拚冠不再重建，外界也盛傳他們還想找來成為自由球員的道奇王牌，也是出身德州的克蕭回鄉打球，剛加盟的席格自然成為他們的招募武器。

WFAA記者賈維德(Jonah Javad)就在席格加盟記者會上提問，是否有與前隊友克蕭聯絡，席格也沒避嫌，給了大家想要的答案，笑了一下說「當然有！」，留給外界更多想像空間。

I asked Corey Seager if he's reached out to Clayton Kershaw -- former Dodgers teammate, Dallas native & notable free agent...



"I've had some talks with Kersh for sure." 👀



1-on-1 w/ the Texas Rangers new superstar @wfaa⤵️ pic.twitter.com/0AwHaRl3jX — Jonah Javad (@JonahJavad) December 2, 2021

事實上遊騎兵想力邀克蕭回鄉已不是秘密，教練伍沃德（Chris Woodward）先前就公開表明「球隊會持續和克蕭接洽」，展現積極網羅的態度，此舉也對流失多名大將的道奇構成一大威脅。

道奇雖然今年沒提供克蕭合格報價，不過球團仍表示有意續留，並表明只要他願意續留，球隊一定會空出位置，希望他能在此直到職業生涯結束。不過這名近代聯盟最強左投近年多次進入傷兵名單，能否長保健康成為想網羅他的球隊最大考量。