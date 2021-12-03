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MLB／紅襪壓線前交易 從釀酒人換回2018奪冠功臣

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪喚回2018年奪冠功臣布萊德利。 歐新社
紅襪喚回2018年奪冠功臣布萊德利。 歐新社

在勞資協議截止最後一刻，紅襪將右外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）交易至釀酒人，並換回2018年美聯冠軍賽MVP布萊德利（Jackie Bradley Jr.），外加兩名新秀漢米爾頓(David Hamilton)和比尼拉斯(Alex Binelas)。

31歲的布萊德利2013年在紅襪登上大聯盟，最大亮點是2018年於美聯冠軍賽對太空人繳出2轟9打點，榮獲系列賽MVP，成為紅襪奪冠功臣之一，總計在波士頓8年生涯，入選過1次明星賽與拿過1次金手套。成為自由球員後在今年與釀酒人簽下2年2400萬美元的合約，但表現悽慘，出賽134場打擊率僅有0.163，整季只有6轟、29分打點，明顯水土不服，最後被紅襪回收。

由於布萊德利已執行選擇權，明年950萬美元薪資將由紅襪負擔，2023年則有1200萬美元的共同選擇權，或是轉為800萬美元買斷費。

釀酒人看上瑞福洛的長打威力因此做出交易，他本季在紅襪出賽144場，敲出135支安打外加31轟，貢獻96分打點，打擊率0.259，這是他第二年符合薪資仲裁資格，但在新版勞資協議出爐前薪水未定。

至於被當作交易配菜的兩名新秀是24歲內野手漢米爾頓與21歲的比尼拉斯，根據MLB Pipeline數據，分別在釀酒人小聯盟體系排名16、17名，並都繳出不錯的數據。

太空人 薪資

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