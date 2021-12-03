MLB／史瓦柏尋求3年6千萬美元合約 傳馬林魚有興趣

據媒體報導，日前拒絕行使1150萬美元選擇權的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），正在自由市場待價而沽，據傳他想要一紙為期三年6000萬美元的合約。

現年28歲的史瓦柏，本季表現亮眼，在國民與紅襪兩隊合計出賽131場，轟出32發全壘打獲得71打點，打擊三圍0.266/.374/.554，先前也傳出國民隊有意簽回這名重砲。

不只前東家國民有興趣，據《邁阿密先驅報》記者傑克森(Barry Jackson)報導，馬林魚隊先前已與史瓦柏接洽，不過尚未取得共識，據傳他想要1份3年6000萬美元（約新台幣16.6億）合約。而心儀的另一名強打卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）提出的價格更超出馬林魚隊預算。

而去年疫情縮水球季，大聯盟採全面指定打擊制獲不少好評，但本季此制度並沒有延續，不少人也認為攻守兼具的外野手史瓦柏和卡斯特蘭諾斯更適合擔任指定打擊的角色，只是下季能否全面採DH制，還得等新的勞資協議出爐才有結果。

馬林魚在封館前動作頻頻，先以4年5300萬美元網羅資深外野手賈西亞（Avisail Garcia），再以5年5600萬美元續約王牌右投阿坎塔拉（Sandy Alcantara），並從海盜換來國聯金手套捕手史托林（Jacob Stallings），補強陣容不遺餘力。