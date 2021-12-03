快訊

NBA／灰熊狂勝雷霆73分 創聯盟30年來最大勝分紀錄

司法素人看屍體照噩夢嘔吐提國賠 檢被迫變身「修圖達人」

MLB／不怕封館沒大約 傳柯瑞亞向貝茲打探小熊

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞亞向貝茲打探小熊。 美聯社
柯瑞亞向貝茲打探小熊。 美聯社

許多自由市場大咖球員都趕在勞資協議截止日前加盟新東家，但大勢游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）似乎不太著急，反而靜待時機等著其他球隊獻上肥約。據報導指出，洋基與小熊是目前最可能簽下游擊大物的球隊，不過柯瑞亞似乎對小熊隊更感興趣。

小熊在季中就開始清倉大拍賣，誓言重新打造黃金陣容，除了剛簽下強投史卓曼（Marcus Stroman）外，似乎也有意灑大錢網羅柯瑞亞，替球隊陣容再注入一劑強心針，積極展現重返季後賽的野心。

這個消息隨後也被證實，據《Univision》記者羅德奎茲(Mike Rodriguez)指出，小熊隊和洋基隊目前有最大機率簽下柯瑞亞，其餘追求者還包括道奇、紅襪以及勇士等。他也提到，柯瑞亞先前已向剛決定加盟老虎的貝茲（Javier Baez）打聽，過往效力小熊隊的情況，此舉也令人感到耐人尋味。

據報導指出，稍早市場上第二大咖的游擊手席格（Corey Seager）趕在封館前獲得遊騎兵10年3.25億美元大約，而柯瑞亞勢必會超過此金額，甚至可能超越大都會林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元、外帶逃脫條款的大肥約 。而據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）指出，柯瑞亞有可能在等有競爭力的豪門球團獻上大約，或是等新版勞資協議出爐，若奢侈稅線提高就能獲得更高報價。

值得一提的是最大競爭對手洋基日前傳出有意將游擊目標轉為提拔自家的大物新秀，若屬實那小熊搶下柯瑞亞的機率將大增，但此傳聞也可能只是煙幕彈，洋基用意可能只是為了削減柯瑞亞的價值。

競爭力

相關新聞

MLB／官網撤下大頭照 球員推特跟進改無臉照嘲諷

新版勞資協議始終無法定案，大聯盟也在昨正式下令封館，所有球員簽約與交易頓時停擺，大聯盟官網也暫時將現役球員的肖像大頭照與精彩影音撤下，此舉引來部分球員不滿，紛紛跟進官網、將社群的頭貼改為「無臉」空白照

MLB／大聯盟封館波及官網 現役球員肖像「被消失」

美國職棒大聯盟勞資談判破裂，今天起封館，26年來首度運作停擺。時值休賽季，封館尚未波及賽事，但大聯盟官網火速撤下球員照片...

MLB／不怕封館沒大約 傳柯瑞亞向貝茲打探小熊

許多自由市場大咖球員都趕在勞資協議截止日前加盟新東家，但大勢游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）似乎不太著急，反而靜待時機等著其他球隊獻上肥約。據報導指出，洋基與小熊是目前最可能簽下游擊大物的球

MLB／大聯盟確定封館 主席：保護明年球季的最佳機制

大聯盟勞資爭議再起，舊版協議昨天到期，雙方對於新的方案各有立場，一再喬不攏的狀況下終於走上封館之路，大聯盟主席曼弗瑞特別...

MLB／「死臂」背後真相出爐 薛則自爆罪魁禍首就是道奇

剛與大都會簽下3年1.3億美元肥約的塞揚強投薛則（Max Scherzer），今日被美媒揭露在季後賽呈現「死臂」的主因。據報導，是道奇限制他的投球次數，使他手臂沒有獲得良好適應，才會導致「死臂」慘況。

MLB／水手球員推特招募失敗 史卓曼親自宣布情定小熊

明星右投史卓曼（Marcus Stroman），趕在勞資協議到期前找到新東家，親自在推特上宣布將與芝加哥小熊簽下為期三年7100萬美元的合約，2年後有逃脫條款。 據美媒報導，史卓曼在舊版勞資協議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。