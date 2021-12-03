MLB／不怕封館沒大約 傳柯瑞亞向貝茲打探小熊

許多自由市場大咖球員都趕在勞資協議截止日前加盟新東家，但大勢游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）似乎不太著急，反而靜待時機等著其他球隊獻上肥約。據報導指出，洋基與小熊是目前最可能簽下游擊大物的球隊，不過柯瑞亞似乎對小熊隊更感興趣。

小熊在季中就開始清倉大拍賣，誓言重新打造黃金陣容，除了剛簽下強投史卓曼（Marcus Stroman）外，似乎也有意灑大錢網羅柯瑞亞，替球隊陣容再注入一劑強心針，積極展現重返季後賽的野心。

這個消息隨後也被證實，據《Univision》記者羅德奎茲(Mike Rodriguez)指出，小熊隊和洋基隊目前有最大機率簽下柯瑞亞，其餘追求者還包括道奇、紅襪以及勇士等。他也提到，柯瑞亞先前已向剛決定加盟老虎的貝茲（Javier Baez）打聽，過往效力小熊隊的情況，此舉也令人感到耐人尋味。

Carlos Correa #cubs y #yankees son los 2 equipos con más probabilidades de firmar al Campo-Corto ya que son las negociaciones más fluyentes por el momento, fuente me confirma que Correa llamo a Báez para preguntarle cómo es el trato de la organización de Chicago #carloscorrea pic.twitter.com/mxu42g60KR — Mike Rodriguez | Univision (@mikedeportes) December 2, 2021

據報導指出，稍早市場上第二大咖的游擊手席格（Corey Seager）趕在封館前獲得遊騎兵10年3.25億美元大約，而柯瑞亞勢必會超過此金額，甚至可能超越大都會林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元、外帶逃脫條款的大肥約 。而據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）指出，柯瑞亞有可能在等有競爭力的豪門球團獻上大約，或是等新版勞資協議出爐，若奢侈稅線提高就能獲得更高報價。

值得一提的是最大競爭對手洋基日前傳出有意將游擊目標轉為提拔自家的大物新秀，若屬實那小熊搶下柯瑞亞的機率將大增，但此傳聞也可能只是煙幕彈，洋基用意可能只是為了削減柯瑞亞的價值。