MLB／官網撤下大頭照 球員推特跟進改無臉照嘲諷

新版勞資協議始終無法定案,大聯盟也在昨正式下令封館,所有球員簽約與交易頓時停擺,大聯盟官網也暫時將現役球員的肖像大頭照與精彩影音撤下,此舉引來部分球員不滿,紛紛跟進官網、將社群的頭貼改為「無臉」空白照,以示抗議。

勞資雙方在截止日前依舊無法取得共識,大聯盟也面臨26年來首度封館,不但球員無法使用球場設施與服務,自由市場也將全面停擺。除此之外,因球員肖像權屬於勞方,大聯盟官網也立即將所有現役球員的照片、相關報導下架,以免觸犯法律問題,此外球團也暫時不能使用球員姓名作為宣傳、販賣周邊商品等。

This is how rosters now appear on team websites in day one of the lockout. pic.twitter.com/d3l8ww7vvV — Kevin McAlpin (@KevinMcAlpin) December 2, 2021

部分球員對於照片無預警被撤下感到不是滋味,紛紛將自己社群頭貼改為「無臉」空白照,甚至附上主題標籤#NewProfilePic(新的大頭照),諷刺意味濃厚。首批更換頭貼的球員包括大都會後援投手威廉斯(Trevor Williams)、「台灣」沃克(Taijuan Walker)白襪投手吉歐利托(Lucas Giolito)、教士投手馬斯葛洛夫(Joe Musgrove)、洋基投手泰隆(Jameson Taillon)等,以來表達心中不滿。

而今年助勇士奪冠的牛棚大將馬茲克(Tyler Matzek)更將推特個人簡介改為「前亞特蘭大勇士68號投手(目前為止,感謝羅伯叔叔)」,意在嘲諷聯盟主席曼佛瑞德。

Lol the MLB players are all in on the Twitter lockout jokes pic.twitter.com/6GIyVObodw — Jomboy Media (@JomboyMedia) December 2, 2021

It’s amazing to see players around the league change their avi in solidarity. MLB can take away our image but never our LIKENESS! — Trevor Williams (@MeLlamoTrevor) December 2, 2021

帶動更換無臉頭貼風潮的威廉斯透過ESPN表示,這不是有計畫的行動,一開始只是球員群組間的笑話,沒想到卻帶動風潮,「這只是迷因(meme),我們只是仿效大聯盟,沒這麼嚴肅。」隊友梅伊(Trevor May)也說「這只是用有趣的方式告訴外界,聯盟少了我們什麼都不是。」

大聯盟主席曼佛瑞德(Rob Manfred)則在記者會出面解釋,撤下球員的照片不是不爽球員工會,只是為了遵守聯邦勞動法規,才迫於移除所有球員肖像。