MLB／大聯盟封館波及官網 現役球員肖像「被消失」

美國職棒大聯盟勞資談判破裂，今天起封館，26年來首度運作停擺。時值休賽季，封館尚未波及賽事，但大聯盟官網火速撤下球員照片與影音，少了現役球員面孔的網站殘缺不全。

在勞資互不相讓的情況下，大聯盟效期5年的集體勞資協議美東時間1日晚間11時59分失效後，球團決定以封館對付球員工會。這是1994年大聯盟球員罷工以致當年世界大賽泡湯、隔年賽季縮短以來，大聯盟首度運作停擺。

這意味各隊不能再簽自由球員，交易同時停擺，球員也因封館而無法使用球團設施與服務。這些發展都在意料之內，令人意外的是大聯盟官網在封館後迅速撤下現役球員照片與影音，球員大頭照消失，各隊40人名單縮圖變成千篇一律的灰色面孔，效力克里夫蘭守護者隊的張育成也不例外。

甫獲美國聯盟年度最有價值球員（MVP）的大谷翔平整季精華畫面一併消失無蹤，洛杉磯天使隊官網找不到他獲獎的新聞，取而代之的是數篇關於退役球員的回顧專題報導。

大聯盟官網告示寫道，在勞資雙方化解歧見、達成新協議前，網站呈現的「內容樣式」將受到限制。

大聯盟官方解釋，不使用現役球員名稱、肖像、照片是為遵守聯邦勞動法規，而非懲罰球員。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天在記者會說，由於集體勞資協議難產，大聯盟有移除所有球員肖像的「法律義務」。

美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）首席談判代表梅爾（Bruce Meyer）被問及此事時回應：「他們自己這樣搞，你得去問他們才行。」

大聯盟勞資對立多時，球迷現在上大聯盟官網看不到球員照片還算小事，如果雙方未來幾週再不各退一步，導致明年2月春訓延宕、3月底新賽季開幕日沒有比賽可打，問題可就大了。

追根究柢，大聯盟勞資爭議核心直指利益分配喬不攏。

球員工會爭取提高待遇，讓上大聯盟的選手早點獲得薪資仲裁資格、提前投入自由球員市場，並主張調高有如團隊薪資上限的競爭平衡稅（CompetitiveBalance Tax）門檻。球團老闆則指稱這些提議不利預算有限的小市場球隊，不願讓球員分享更多轉播權利金、門票等財源帶來的收入。

曼佛瑞德說，球員方面5月強硬提案且拒絕在核心層面退讓。球員工會主席克拉克（Tony Clark）則指控大聯盟只是虛應故事討價還價，實際上拒絕妥協。

面對肖像在大聯盟官網「被消失」，部分球員決定在社群媒體上以諷刺路線還擊。

紐約大都會隊投手華克（Taijuan Walker）、西雅圖水手隊外野手海尼格（Mitch Haniger）等球員將推特（Twitter）個人圖片換成跟大聯盟官網風格相同的灰臉大頭照，並附上主題標籤#NewProfilePic（新的大頭照）。

一同響應的大都會投手威廉斯（Trevor Williams）向體育頻道ESPN說，這並非球員工會號召，只是一小群球員在聊天群組開玩笑的結果，「這就是迷因嘛。你想想，我們張貼跟大聯盟一樣的圖片，重複他們在做的事，本來就不必認真看待」。