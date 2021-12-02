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MLB／「死臂」背後真相出爐 薛則自爆罪魁禍首就是道奇

聯合新聞網 / 綜合報導
薛則（Max Scherzer）自爆季後賽「死臂」背後主因。 路透社
薛則（Max Scherzer）自爆季後賽「死臂」背後主因。 路透社

剛與大都會簽下3年1.3億美元肥約的塞揚強投薛則（Max Scherzer），今日被美媒揭露在季後賽呈現「死臂」的主因。據報導，是道奇限制他的投球次數，使他手臂沒有獲得良好適應，才會導致「死臂」慘況。

薛則在季後賽手臂可說是燃燒得相當完全，先是打贏外卡戰，國聯分區賽扛完第G3先發後，又「中二日」在第G5於登板關門，接著休息2天後再於國聯冠軍賽G2先發，在賽後他也坦承手臂已呈現死亡狀態。會造成如此悲慘的情況，罪魁禍首就是道奇自己。

據《The Athletic》的記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出，道奇為了讓薛則在季後賽有充足的體力，而限制了他的投球次數，此舉也造成他投球和耐操能力弱化，因而出現過度疲勞的狀況。吉羅利也提到，薛則過往效力國民，每5天就要投110球，仍能在冠軍賽扮演關鍵角色，投出頂級的水準。

現年37歲的薛則，雖然季後賽呈現「死臂」狀態，但在國民與道奇合計賽季中，主投179.1局拿下15勝4敗，防禦率2.46的優質成績，並獲得塞揚獎投票第三。而今年加盟大都會也將與狄葛隆(Jacob deGrom)組成巨投雙人組，勢必會在大聯盟戰場上掀起一波腥風血雨。

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