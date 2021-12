MLB／「死臂」背後真相出爐 薛則自爆罪魁禍首就是道奇

剛與大都會簽下3年1.3億美元肥約的塞揚強投薛則(Max Scherzer),今日被美媒揭露在季後賽呈現「死臂」的主因。據報導,是道奇限制他的投球次數,使他手臂沒有獲得良好適應,才會導致「死臂」慘況。

薛則在季後賽手臂可說是燃燒得相當完全,先是打贏外卡戰,國聯分區賽扛完第G3先發後,又「中二日」在第G5於登板關門,接著休息2天後再於國聯冠軍賽G2先發,在賽後他也坦承手臂已呈現死亡狀態。會造成如此悲慘的情況,罪魁禍首就是道奇自己。

據《The Athletic》的記者吉羅利(Britt Ghiroli)指出,道奇為了讓薛則在季後賽有充足的體力,而限制了他的投球次數,此舉也造成他投球和耐操能力弱化,因而出現過度疲勞的狀況。吉羅利也提到,薛則過往效力國民,每5天就要投110球,仍能在冠軍賽扮演關鍵角色,投出頂級的水準。

