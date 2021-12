MLB／水手球員推特招募失敗 史卓曼親自宣布情定小熊

明星右投史卓曼(Marcus Stroman),趕在勞資協議到期前找到新東家,親自在推特上宣布將與芝加哥小熊簽下為期三年7100萬美元的合約,2年後有逃脫條款。

據美媒報導,史卓曼在舊版勞資協議截止的幾個小時前,與小熊隊火速完成交易,2022與2023年薪資為2500萬美元,第三年前有逃脫條款,若選擇續留、2024年可獲2100萬美元。這筆交易還包含激勵條款,只要在未來兩季都投滿160局,就能各獲得200萬美元的激勵獎金。

史卓曼透露當經紀人告知小熊對他有興趣時,就有極高的意願加盟,因此很快就做出決定,隨後也在推特證實加盟新東家的消息,,並表示,「芝加哥一直是我最喜歡的城市之一,充滿了文化與熱情,也有全世界最棒的球迷,感謝這座城市每個人的熱情歡迎,我已迫不急待與你們見面」。他也補充「我生涯還沒在維格利球場投球過,已經等不及要稱這裡為家了!」

Chicago has always been one of my favorite cities. Culture and passion everywhere. Beyond excited to pitch in front one of the best fan bases in all of sports. Thank you to everyone in the city for the warm welcome. I can feel it. Let’s get to work! @Cubs