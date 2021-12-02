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MLB／水手球員推特招募失敗 史卓曼親自宣布情定小熊

聯合新聞網 / 綜合報導
史卓曼與小熊達成合約。 路透社
史卓曼與小熊達成合約。 路透社

明星右投史卓曼（Marcus Stroman），趕在勞資協議到期前找到新東家，親自在推特上宣布將與芝加哥小熊簽下為期三年7100萬美元的合約，2年後有逃脫條款。

據美媒報導，史卓曼在舊版勞資協議截止的幾個小時前，與小熊隊火速完成交易，2022與2023年薪資為2500萬美元，第三年前有逃脫條款，若選擇續留、2024年可獲2100萬美元。這筆交易還包含激勵條款，只要在未來兩季都投滿160局，就能各獲得200萬美元的激勵獎金。

史卓曼透露當經紀人告知小熊對他有興趣時，就有極高的意願加盟，因此很快就做出決定，隨後也在推特證實加盟新東家的消息，，並表示，「芝加哥一直是我最喜歡的城市之一，充滿了文化與熱情，也有全世界最棒的球迷，感謝這座城市每個人的熱情歡迎，我已迫不急待與你們見面」。他也補充「我生涯還沒在維格利球場投球過，已經等不及要稱這裡為家了！」

史卓曼去年因疫情跳過縮水賽季，今年回歸大都會展現壓制力與耐戰度，整季先發33場吃下179局，繳出10勝13敗，防禦率3.02成績，也成自由市場中各球隊爭相網羅的目標，日前水手球員甚至在推特發文招募這名強投，期盼他能前往西雅圖攜手作戰，只是最終他選擇情定芝加哥，也可望為上季投手防禦率4.87在聯盟墊底的小熊隊輪值注入強心針。

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