MLB／勞資協議如預期喬不攏 大聯盟將面臨26年來首度封館
勞資協議在今（２）日正式到期，雙方在期限前一如預期沒達成協議，大聯盟勢必將面臨26年來首度封館的危機。明年球季能否如期開打，埋下許多未知因素。
據《The Athletic》報導指出，勞資雙方仍卡在收益分享、球員年資與豪華稅的問題，在期限到期的前一日，也沒有達到太多的共識，只花3個小時20分鐘就結束商討，讓大聯盟封館成無可避免的窘境。
一旦確定封館後，不僅球場不開放，自由市場也將全面停擺，勢必嚴重影響各球團的權益。所幸許多球隊和自由球員都趕在截止日前達成交易，目前給出薪資已合計高達１６億。
雖然在截止日仍沒有一個定案，但大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)表示，勞資協議的談判會持續進行，只不過達成協議日期未知，如果在明年賽季開打前仍喬不攏，將可能迎來縮水賽季，甚至面臨連球都沒辦法打的窘境。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言