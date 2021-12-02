MLB／勞資協議如預期喬不攏 大聯盟將面臨26年來首度封館

勞資協議在今（２）日正式到期，雙方在期限前一如預期沒達成協議，大聯盟勢必將面臨26年來首度封館的危機。明年球季能否如期開打，埋下許多未知因素。

據《The Athletic》報導指出，勞資雙方仍卡在收益分享、球員年資與豪華稅的問題，在期限到期的前一日，也沒有達到太多的共識，只花3個小時20分鐘就結束商討，讓大聯盟封館成無可避免的窘境。

一旦確定封館後，不僅球場不開放，自由市場也將全面停擺，勢必嚴重影響各球團的權益。所幸許多球隊和自由球員都趕在截止日前達成交易，目前給出薪資已合計高達１６億。

雖然在截止日仍沒有一個定案，但大聯盟主席曼佛瑞(Rob Manfred)表示，勞資協議的談判會持續進行，只不過達成協議日期未知，如果在明年賽季開打前仍喬不攏，將可能迎來縮水賽季，甚至面臨連球都沒辦法打的窘境。