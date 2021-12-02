快訊

黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

林秉樞私藏4女私密照 高嘉瑜意外靠「備份神器」揪惡行

MLB／止住失血！ 道奇4年6千萬美元簽回超級工具人泰勒

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇簽回工具人泰勒（Chris Taylor）。 路透社
道奇簽回工具人泰勒（Chris Taylor）。 路透社

隨著主力席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer）輪番投靠新東家，使道奇陣容元氣大傷。如今終於有好消息傳出，將以4年6000萬美元（約新台幣16.6億）簽回超級工具人泰勒（Chris Taylor），同時附帶第五年選擇權，合約總值最高可達7300萬美元。

能守多個位置且都有聯盟平均以上水準的泰勒，初生涯在水手起步，於2016加盟道奇並成為球隊核心人物，在過去五年生涯中繳出打擊三圍0.265/.343/.461的成績，wRC+(標準化加權得分創造)為116，顯示他是高於聯盟平均16%的優秀打者。本季出賽148場守過二壘、三壘、游擊以及三個外野，還首次入選明星賽，雖然明星賽後陷入低潮，但進入季後賽後回溫，打擊也有多次關鍵一擊，最讓人津津樂道的就是在國聯冠軍賽第五戰單場三響砲，助背水一戰的道奇延長戰線。

雖然泰勒季後拒絕球隊合格報價成自由球員，但最終還是回歸道奇的懷抱，讓已流失兩大明星主力的道奇終於止住失血，不過他們仍有自家培養的投捕巨星克蕭(Clayton Kershaw)、簡森(Kenley Jansen)與勞苦功高的卡內波(Corey Knebel)等人的去留問題得處理。

薪資

相關新聞

薛則、狄葛隆史詩級組合成型 比美當年巨怪與席林

塞揚獎巨投薛則(Max Scherzer)日前與大都會隊簽下一紙3年1億3000萬美元的天價合約，平均4333萬的年薪也打破了大聯盟的最高紀錄。大都會陣中已有另一位如日中天的巨投狄葛隆(Jacob d

MLB／不怕在紐約投球 薛則降臨大都會：壓力是榮耀非問題

美國職棒大聯盟紐約大都會隊今天宣布以3年1.3億美元肥約簽下強投薛則。生涯3度榮獲賽揚獎的薛則強調不怕在紐約投球的壓力，...

MLB／止住失血！ 道奇4年6千萬美元簽回超級工具人泰勒

隨著主力席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer）輪番投靠新東家，使道奇陣容元氣大傷。如今終於有好消息傳出，將以4年6000萬美元（約新台幣16.6億）簽回超級工具人泰勒（Ch

MLB／跨出重建第一步 響尾蛇簽下本季國聯救援王

據《ESPM》報導，響尾蛇將以2年1400萬美元（約新台幣3.8億）的合約，簽下今年國聯救援王米蘭肯（Mark Melancon），合約還附帶2024年的共同選擇權，為重建跨出第一步。 明年將滿

MLB／馬林魚送走葉力奇的交易主菜 前新秀大物被DFA

曾入選為百大新秀的潛力股布林森（Lewis Brinson）進入大聯盟5年，卻始終沒有達到外界對他的期待，因此馬林魚在今天決定將他DFA（指定讓渡）。 由於馬林魚從光芒手中交易來今年才剛入選明星賽的

MLB／繼續為大谷守勝 天使4年約簽回守護神伊格列西亞斯

根據最新消息指出，天使今天以4年5800萬美元合約，簽回陣中守護神伊格列西亞斯(Raisel Iglesias)，至少確認最後一道防線是可靠的！ 身為天使終結者，伊格列西亞斯本季出賽65場繳出7勝5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。