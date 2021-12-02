MLB／止住失血！ 道奇4年6千萬美元簽回超級工具人泰勒

隨著主力席格（Corey Seager）、薛則（Max Scherzer）輪番投靠新東家，使道奇陣容元氣大傷。如今終於有好消息傳出，將以4年6000萬美元（約新台幣16.6億）簽回超級工具人泰勒（Chris Taylor），同時附帶第五年選擇權，合約總值最高可達7300萬美元。

能守多個位置且都有聯盟平均以上水準的泰勒，初生涯在水手起步，於2016加盟道奇並成為球隊核心人物，在過去五年生涯中繳出打擊三圍0.265/.343/.461的成績，wRC+(標準化加權得分創造)為116，顯示他是高於聯盟平均16%的優秀打者。本季出賽148場守過二壘、三壘、游擊以及三個外野，還首次入選明星賽，雖然明星賽後陷入低潮，但進入季後賽後回溫，打擊也有多次關鍵一擊，最讓人津津樂道的就是在國聯冠軍賽第五戰單場三響砲，助背水一戰的道奇延長戰線。

雖然泰勒季後拒絕球隊合格報價成自由球員，但最終還是回歸道奇的懷抱，讓已流失兩大明星主力的道奇終於止住失血，不過他們仍有自家培養的投捕巨星克蕭(Clayton Kershaw)、簡森(Kenley Jansen)與勞苦功高的卡內波(Corey Knebel)等人的去留問題得處理。