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MLB／跨出重建第一步 響尾蛇簽下本季國聯救援王

聯合新聞網 / 綜合報導
本季拿下國聯救援王米蘭肯（Mark Melancon），將加盟新東家響尾蛇。 美聯社
本季拿下國聯救援王米蘭肯（Mark Melancon），將加盟新東家響尾蛇。 美聯社

據《ESPM》報導，響尾蛇將以2年1400萬美元（約新台幣3.8億）的合約，簽下今年國聯救援王米蘭肯（Mark Melancon），合約還附帶2024年的共同選擇權，為重建跨出第一步。

明年將滿37歲的老將米蘭肯，曾四度入選全明星賽，拿過兩次國聯救援王，累積生涯244次救援成功，也暫居現役投手第四，在今年賽季也為教士拿下39次救援成功為國聯第一，終結者的角色發揮得淋漓盡致。

上季是國聯爐主、還吞下110場敗仗的響尾蛇，並沒有太多需要守住領先的機會，整季只有22次救援成功，不過米蘭肯相信這一切在他加入後很快就會改變。他表示本季效力教士時與響尾蛇有多次對戰經驗，深知這支球隊並不好對付，絕沒有帳面成績這麼差，「只看數據是行不通的，和實際面對打者、試著讓他們出局是完全是兩回事，我親身體會過，我對這球隊很有信心。」

響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）也肯定米蘭肯過往表現並表示，「他已透過自身實力來證明是能投後段局數的投手。在休季期間我們首要任務就是積極重建牛棚，而米蘭肯就在這個位置成了不可或缺的角色。」

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