MLB／不怕在紐約投球 薛則降臨大都會：壓力是殊榮非問題

紐約大都會隊今天宣布以3年1.3億美元肥約簽下強投薛則。生涯3度榮獲賽揚獎的薛則強調不怕在紐約投球的壓力，並說有信心扮演好領袖角色，改變休息室文化。

37歲的薛則（Max Scherzer）以自由球員身分轉戰大都會，新約平均年薪4333萬美元（約新台幣12億元），超越紐約洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，成為大聯盟史上平均年薪最高的球員。

薛則步入生涯末期，但他近年除小傷外沒有明顯衰退。在剛結束的賽季，薛則效力華盛頓國民、洛杉磯道奇隊累計15勝4敗，防禦率為生涯最佳的2.46，在國家聯盟塞揚獎（Cy Young Award）票選名列第3。以奪冠為目標的大都會為補強輪值，決定以天價網羅這位準名人堂投手。

大都會是薛則大聯盟生涯第5支球隊，他深知在紐約投球所受關注將帶來更沉重的壓力，在視訊記者會上信心十足地說：「壓力是個殊榮，而非問題。」

大都會本季開高走低，戰績名列國聯東區第3，連5年無緣季後賽，球季結束後撤換總管與總教練。大都會部分球員季中以倒讚手勢回應報以噓聲的球迷、與媒體在推特（Twitter）上筆戰，在球隊戰績欠佳時鬧出不少風波。

在大聯盟打滾14季、2019年隨國民拿下世界冠軍的薛則知道自己身為老大哥，加盟大都會後背負塑造球隊休息室文化的責任。他說：「休息室可以改變，只需要幾個人就可以辦到。」

大都會擁有家財萬貫的老闆柯恩（Steve Cohen），休賽季補強不手軟，近期陸續簽下外野手馬特（Starling Marte）、坎哈（Mark Canha）及內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar），全隊薪資衝破2.4億美元，超越道奇、洋基等豪門隊伍，成為大聯盟薪資總額最高的球隊。

柯恩說：「我去年就告訴你們我想贏球，而且是穩定贏球並拿下冠軍，我是認真的。」

網羅大聯盟生涯190勝、3020次三振、防禦率3.16的薛則是大都會爭冠一塊重要拼圖，他在新賽季將與兩度拿下國聯塞揚獎的狄葛隆（Jacob deGrom）搭配，組成大聯盟最豪華的一、二號先發組合之一。

薛則提到，他與柯恩和大都會總管艾普勒（BillyEppler）會面後主動聯繫狄葛隆，想知道替大都會效力是什麼感覺。

薛則說：「結果我很滿意。與他（狄葛隆）一起投球是個夢想，我們並肩作戰可以有一番成就。」