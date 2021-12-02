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MLB／不怕在紐約投球 薛則降臨大都會：壓力是殊榮非問題

中央社 / 記者尹俊傑紐約1日專電
Mets Scherzer Baseball This still image from video shows New York Mets pitcher Max Scherzer in his new team cap during a news conference, Wednesday, Dec. 1, 2021. The Mets and the three-time Cy Young Award winner finalized a $130 million, three-year deal Wednesday, a contract that shattered baseball's record for highest average salary and forms a historically impressive 1-2 atop New York's rotation with Jacob deGrom. (New York Mets via AP) 美聯社
Mets Scherzer Baseball This still image from video shows New York Mets pitcher Max Scherzer in his new team cap during a news conference, Wednesday, Dec. 1, 2021. The Mets and the three-time Cy Young Award winner finalized a $130 million, three-year deal Wednesday, a contract that shattered baseball's record for highest average salary and forms a historically impressive 1-2 atop New York's rotation with Jacob deGrom. (New York Mets via AP) 美聯社

紐約大都會隊今天宣布以3年1.3億美元肥約簽下強投薛則。生涯3度榮獲賽揚獎的薛則強調不怕在紐約投球的壓力，並說有信心扮演好領袖角色，改變休息室文化。

37歲的薛則（Max Scherzer）以自由球員身分轉戰大都會，新約平均年薪4333萬美元（約新台幣12億元），超越紐約洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，成為大聯盟史上平均年薪最高的球員。

薛則步入生涯末期，但他近年除小傷外沒有明顯衰退。在剛結束的賽季，薛則效力華盛頓國民、洛杉磯道奇隊累計15勝4敗，防禦率為生涯最佳的2.46，在國家聯盟塞揚獎（Cy Young Award）票選名列第3。以奪冠為目標的大都會為補強輪值，決定以天價網羅這位準名人堂投手。

大都會是薛則大聯盟生涯第5支球隊，他深知在紐約投球所受關注將帶來更沉重的壓力，在視訊記者會上信心十足地說：「壓力是個殊榮，而非問題。」

大都會本季開高走低，戰績名列國聯東區第3，連5年無緣季後賽，球季結束後撤換總管與總教練。大都會部分球員季中以倒讚手勢回應報以噓聲的球迷、與媒體在推特（Twitter）上筆戰，在球隊戰績欠佳時鬧出不少風波。

在大聯盟打滾14季、2019年隨國民拿下世界冠軍的薛則知道自己身為老大哥，加盟大都會後背負塑造球隊休息室文化的責任。他說：「休息室可以改變，只需要幾個人就可以辦到。」

大都會擁有家財萬貫的老闆柯恩（Steve Cohen），休賽季補強不手軟，近期陸續簽下外野手馬特（Starling Marte）、坎哈（Mark Canha）及內野手艾斯科巴（Eduardo Escobar），全隊薪資衝破2.4億美元，超越道奇、洋基等豪門隊伍，成為大聯盟薪資總額最高的球隊。

柯恩說：「我去年就告訴你們我想贏球，而且是穩定贏球並拿下冠軍，我是認真的。」

網羅大聯盟生涯190勝、3020次三振、防禦率3.16的薛則是大都會爭冠一塊重要拼圖，他在新賽季將與兩度拿下國聯塞揚獎的狄葛隆（Jacob deGrom）搭配，組成大聯盟最豪華的一、二號先發組合之一。

薛則提到，他與柯恩和大都會總管艾普勒（BillyEppler）會面後主動聯繫狄葛隆，想知道替大都會效力是什麼感覺。

薛則說：「結果我很滿意。與他（狄葛隆）一起投球是個夢想，我們並肩作戰可以有一番成就。」

大都會 大聯盟

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