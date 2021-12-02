薛則、狄葛隆史詩級組合成型 比美當年巨怪與席林

塞揚獎巨投薛則(Max Scherzer)日前與大都會隊簽下一紙3年1億3000萬美元的天價合約，平均4333萬的年薪也打破了大聯盟的最高紀錄。大都會陣中已有另一位如日中天的巨投狄葛隆(Jacob deGrom)，因此薛則與狄葛隆的組合將會是史上最有看頭的巨投雙人組之一。

自從2018年克蕭(Clayton Kershaw)的身手開始衰退且出賽不穩定後，天下第一強投的地位逐漸由薛則與狄葛隆取代。薛則拿過三座塞揚獎、四次勝投王、三次三振王；狄葛隆則有兩座塞揚獎、1次防禦率王與兩次三振王。2016到2020年的國聯三振王都是由這兩人霸佔，如今兩人竟然能湊在同一隊，不免令人想起當年響尾蛇隊「巨怪」強森(Randy Johnson)與席林(Curt Schilling)的雙巨投組合。大聯盟近30年也有不少類似薛則與狄葛隆這樣刻意組成的雙巨投，他們的結局如何，以下就讓我們按照時間來回顧。

韋蘭德與柯爾 (太空人隊，2018-2019)

韋蘭德(左)、柯爾(右)。 2019 Topps 球員卡

這個超強組合比較像是無意間湊到的。太空人隊在2018年原本就有韋蘭德(Justin Verlander)和凱柯(Dallas Keuchel)這兩位塞揚獎得主在陣中，把柯爾(Gerrit Cole)交易來是想組三巨投，而柯爾當時還未完全進化。沒想到柯爾到太空人後一躍成為超級王牌，而韋蘭德也回到老虎隊時期般的巔峰狀態，兩人最狂的是在2019年互搶塞揚獎，最終由韋蘭德勝出，柯爾則以些微差距屈居第二。這兩位巨投當了兩年隊友，這兩年太空人分別打進了美聯冠軍戰和世界大賽，成果算是相當豐碩。

普萊斯與塞爾 (紅襪隊，2017-2019)

普萊斯(左)、塞爾(右) 2018 Topps Now 球員卡

紅襪隊2017年原本交易塞爾(Chris Sale)來是想與兩位塞揚獎得主普萊斯(David Price)和波瑟羅(Rick Porcello)組三巨投，但沒想到前一年拿到塞揚獎的波瑟羅馬上就在那年被打回原型，普萊斯也因傷沒太多上場機會。兩人同時維持較高檔狀態的時間雖然只有2018年，但正好在該年聯手幫助紅襪隊拿下世界大賽冠軍。

哈樂戴與李伊 (費城人隊，2011-2013)

哈樂戴(上)、李伊(下) 2011 Playoff 球員卡

2011年的費城人隊就是大家所熟知的四巨投陣容，那年他們簽下李伊(Cliff Lee)，期望與哈樂戴(Roy Halladay)、漢默斯(Cole Hamels)和奧斯華(Roy Oswalt)組成四連星。但實際上那年奧斯華(Roy Oswalt)的表現並不算理想，而漢默斯(Cole Hamels)也還不到塞揚等級，因此仍以哈樂戴與李伊最有看頭。這兩位拿過塞揚獎的巨投雖然在該年的塞揚獎票選輸給克蕭，但能分別拿到選票的第2、3名也很猛了。儘管費城人該年沒能拿到冠軍，但例行賽摘下102勝仍寫下了隊史紀錄。

強森與席林 (響尾蛇隊，2000-2003)

強森(左)、席林(右) 2020 Panini 球員卡

這可能是史上最令人津津樂道的雙巨投組合。席林是在2000年季中被響尾蛇隊交易過來與強森當隊友，在此之前強森和席林就分別拿過四次與兩次三振王。這巨投組合在2001年就發酵，在塞揚獎也呈現競爭的狀態，強森在該年拿下防禦率王與三振王，席林則拿下勝投王並吃下最多局數，最終由強森拿下塞揚獎，席林則居次。兩人的外掛狀態持續到世界大賽，聯手幫助響尾蛇拿下隊史首座冠軍，且共享世界大賽MVP的榮耀。2002年強森與席林依舊分居塞揚獎前兩名，且幫助響尾蛇隊再次打進季後賽，成效相當完美。

葛拉文與麥達克斯 (勇士隊，1993-2002)

麥達克斯(左)、葛拉文(右) 2018 Topps 球員卡

1993年勇士隊簽下麥達克斯(Greg Maddux)，與葛拉文(Tom Glavine)和史摩茲(John Smoltz)組成史上最經典的三巨投。但當年的史摩茲其實還不到塞揚等級，也還沒拿過塞揚獎選票，成就與葛拉文和麥達克斯有段差距。葛拉文和麥達克斯分別為1991和1992年的塞揚獎得主，1992年兩人還包辦塞揚獎的前兩名，當年能夠湊在同一隊實在夢幻。之後的事情球迷們應該都相當熟悉，勇士隊在1995年拿下世界大賽冠軍，兩人也當了10年隊友，期間麥達克斯再拿三座塞揚獎，葛拉文也有一座，與後來也拿下塞揚獎的史摩茲共同創建勇士著名的三巨投盛世。

艾皮爾與孔恩 (皇家隊，1993-1994)

孔恩(左)、艾皮爾(右) 1994 Topps 球員卡

艾皮爾(Kevin Appier)當時就已是皇家隊的王牌投手，且在前一年大爆發寫下2.46防禦率的成績。孔恩則是大都會隊的王牌，曾寫下單季20勝、2.22防禦率的紀錄，在1993年以自由球員身份回鍋皇家隊。兩位巨投的效應發揮得還不錯，艾皮爾在1993年拿下防禦率王，並在bWAR位居第一，孔恩則名列第三，皇家隊也在那年拿下84勝，較前一年足足進步了12勝。孔恩另在1994年拿下塞揚獎，該年皇家隊的勝率又由.519提升到.557，與分區龍頭只有4場勝差，要不是那年大聯盟罷工，皇家隊是有機會打進季後賽的。

孔恩與塞伯海金 (大都會隊，1992)

孔恩(左)、塞伯海金(右) 1992 Fleer 球員卡

算是少數失敗的案例。1992年大都會隊將前皇家隊王牌塞伯海金(Bret Saberhagen)交易過來，要與孔恩組成雙王牌。塞伯海金在此之前已拿過兩座塞揚獎，可惜來到大都會第一年就受傷，而孔恩在該年季中就被交易到藍鳥隊，兩人共事的時間並不長，而大都會該年只拿下72勝。