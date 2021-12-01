MLB／馬林魚送走葉力奇的交易主菜 前新秀大物被DFA

曾入選為百大新秀的潛力股布林森（Lewis Brinson）進入大聯盟5年，卻始終沒有達到外界對他的期待，因此馬林魚在今天決定將他DFA（指定讓渡）。

由於馬林魚從光芒手中交易來今年才剛入選明星賽的溫多（Joey Wendle），因此必須從40人名單上騰出空間給他，最後決定開刀布林森。

布林森於2012年被遊騎兵在第一輪挑中，2016年被交易到釀酒人、隔年才熬到在大聯盟亮相的機會，不過下個賽季連同哈里森（Monte Harrison）、內野手狄亞茲（Isan Diaz）以及投手山本喬丹（Jordan Yamamoto），一同被釀酒人送往馬林魚換葉力奇（Christian Yelich），當時是這筆交易的主菜。

在加入馬林魚後，布林森不但被評為球隊中最有潛力的新秀，這還是他第3年被選進百大新秀，曾經最高被列為第16名，是外界期待已久的焦點。

然而布林森接下來的表現讓球迷大失所望，在馬林魚的4個賽季僅有23轟、.203/.248/.325的打擊三圍，對比葉力奇在釀酒人打出MVP價值，馬林魚最終決定認賠將他指定讓渡。