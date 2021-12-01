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MLB／肯定今年打擊回春 洋基簽回重砲捕手桑契斯

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基捕手桑契斯上季找回昔日重砲身手，球團決定要趕在新版勞資協議生效前趕緊和他再續約。。 路透社
洋基捕手桑契斯上季找回昔日重砲身手，球團決定要趕在新版勞資協議生效前趕緊和他再續約。。 路透社

洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）去年因表現低迷一度讓洋基猶豫是否要續留，事後來看顯然洋基在他身上賭對了，上季桑契斯找回昔日重砲身手，讓球團決定要趕在新版勞資協議生效前趕緊和他再續約。

28歲的桑契斯生涯表現起起伏伏，曾有單季34轟的表現並入選明星賽，但上季又陷入大低潮，156打數狂吞64次三振，意味著5次打席有2次會吞K，打擊率甚至低到僅1成47，也只敲出10轟，雖然當時洋基也慎重考慮是否要交易桑契斯，但最終仍決定給他一次證明自己的機會，而桑契斯也未讓球團失望，本季繳出23轟、54打點的成績，明顯比去年進步不少。

除了看中桑契斯今年打擊火力回春不少，洋基急於簽回他的另一個理由就是市場上缺乏好的捕手，因此想找到比桑契斯更有戰力的選擇其實相當困難，還不如留下表現漸入佳境的他。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）之前受訪時就提過，「桑契斯是個非常認真的球員，他的防守明顯進步很多，我覺得他有些低潮其實是被外界放大了，大家總喜歡拿他現在的表現和過去比較，但我覺得比較重要的是他不斷再變得更好，所以我必須對他的努力和奉獻精神給予很高讚揚。」

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