MLB／外界不認為弗里曼會離開勇士 洋基仍不死心積極爭取

勇士巨星弗里曼(Freddie Freeman)休賽期間成為自由球員,儘管到目前為止他尚未找到新落腳,大家還是認為他重返亞特蘭大只是早晚的事,不過洋基仍不死心,依舊積極爭取這名MVP強打。

根據大聯盟官網作家海曼(Jon Heyman )消息指出,洋基對弗里曼有極高的興趣,雖然他們也承認想在勇士前攔胡弗里曼的機率不高,但依舊抱持著希望,同時也展現誠意,表示願意端出弗里曼預計想要的6年1.8億美元大約。

Yankees are definitely interested in Freddie Freeman but like most they have a hard time seeing the Braves let him get away (me: and if he does go, his hometown Dodgers make the most sense)