MLB／外界不認為弗里曼會離開勇士 洋基仍不死心積極爭取

勇士巨星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間成為自由球員，儘管到目前為止他尚未找到新落腳，大家還是認為他重返亞特蘭大只是早晚的事，不過洋基仍不死心，依舊積極爭取這名MVP強打。

根據大聯盟官網作家海曼(Jon Heyman )消息指出，洋基對弗里曼有極高的興趣，雖然他們也承認想在勇士前攔胡弗里曼的機率不高，但依舊抱持著希望，同時也展現誠意，表示願意端出弗里曼預計想要的6年1.8億美元大約。

Yankees are definitely interested in Freddie Freeman but like most they have a hard time seeing the Braves let him get away (me: and if he does go, his hometown Dodgers make the most sense) — Jon Heyman (@JonHeyman) November 30, 2021

Word is Freeman had been seeking about $180M for 6 years. Seems reasonable to me. If that’s it, Braves should just pay him. — Jon Heyman (@JonHeyman) November 30, 2021

弗里曼於2007年被勇士選上，3年之後正式在大聯盟亮相，而接下來的12年也都對勇士不離不棄，披著勇士戰袍奮戰，今年終於帶領球隊拿到睽違26年的冠軍。

32歲的弗里曼表現非常的穩定，鮮少露出走下坡或陷入大低潮的趨勢，去年縮水賽季拿下國聯MVP，生涯進過5次明星賽並拿過1次金手套，今年則是繳出31轟、83打點、120得分、.300/.393/.503打擊三圍的優異表現。

洋基除了盼能補強野手，也特別希望引進的打擊火力是一名左打者，因為目前先發名單中右打明顯多於左打，因此從各方面來看，弗里曼正符合洋基所需。

然而報導內容指出，就算弗里曼真的想離隊換換新氣象，他的首選恐怕也是在他家鄉加州的球隊洛杉磯道奇。