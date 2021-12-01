快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／外界不認為弗里曼會離開勇士 洋基仍不死心積極爭取

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基仍積極爭取自由球員弗里曼（Freddie Freeman）。 美聯社
洋基仍積極爭取自由球員弗里曼（Freddie Freeman）。 美聯社

勇士巨星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間成為自由球員，儘管到目前為止他尚未找到新落腳，大家還是認為他重返亞特蘭大只是早晚的事，不過洋基仍不死心，依舊積極爭取這名MVP強打。

根據大聯盟官網作家海曼(Jon Heyman )消息指出，洋基對弗里曼有極高的興趣，雖然他們也承認想在勇士前攔胡弗里曼的機率不高，但依舊抱持著希望，同時也展現誠意，表示願意端出弗里曼預計想要的6年1.8億美元大約。

弗里曼於2007年被勇士選上，3年之後正式在大聯盟亮相，而接下來的12年也都對勇士不離不棄，披著勇士戰袍奮戰，今年終於帶領球隊拿到睽違26年的冠軍。

32歲的弗里曼表現非常的穩定，鮮少露出走下坡或陷入大低潮的趨勢，去年縮水賽季拿下國聯MVP，生涯進過5次明星賽並拿過1次金手套，今年則是繳出31轟、83打點、120得分、.300/.393/.503打擊三圍的優異表現。

洋基除了盼能補強野手，也特別希望引進的打擊火力是一名左打者，因為目前先發名單中右打明顯多於左打，因此從各方面來看，弗里曼正符合洋基所需。

然而報導內容指出，就算弗里曼真的想離隊換換新氣象，他的首選恐怕也是在他家鄉加州的球隊洛杉磯道奇。

洛杉磯

相關新聞

亞洲筒神續演神鬼奇航 筒香嘉智如魚得水

日籍野手筒香嘉智上星期剛度過30歲生日，2022年球季確定續留美國，與海盜簽下一紙一年400萬美元合約，轉隊後手感火燙無比的他，可望擔任打線主力，扮演海盜神鬼奇航破浪突圍的重要角色。 筒香嘉智成

MLB／老虎6年1.4億美元搶下貝茲 隊史第二大FA合約

上季季中才改披大都會戰袍的貝茲（Javier Baez），球季結束後再換新東家，今天傳出將和老虎簽下一紙6年1.4億美元合約，其中還包含逃脫條款，此合約將成為老虎隊史第二大的自由球員合約，僅次於費爾德

MLB／美媒踢爆一季偷用兩種不同球 大聯盟承認了

大聯盟今日爆出一大醜聞，根據「Business Insider」報導，今年大聯盟球季以兩種不同彈性的球交替使用，而且並未...

MLB／日職連兩屆救援王投回大聯盟 1年約加盟教士

來自委內瑞拉的蘇亞雷斯（Robert Suarez）今年離開阪神虎後，得到了不少大聯盟球隊密切關注，有望挑戰棒球最高殿堂，日前傳出蘇亞雷斯將與教士簽下1年700萬美元合約。 31歲的蘇亞雷斯過去6年

MLB／外界不認為弗里曼會離開勇士 洋基仍不死心積極爭取

勇士巨星弗里曼（Freddie Freeman）休賽期間成為自由球員，儘管到目前為止他尚未找到新落腳，大家還是認為他重返亞特蘭大只是早晚的事，不過洋基仍不死心，依舊積極爭取這名MVP強打。 根據大聯

MLB／3年1.3億美元加盟大都會 薛則海放柯爾成投手薪一哥

高齡卅七歲不是問題，三屆塞揚強投薛則將與大都會隊簽下三年一點三億美元（約台幣四十億元）合約，平均年薪四三三三萬美元成為大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。