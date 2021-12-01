MLB／日職連兩屆救援王投回大聯盟 1年約加盟教士

來自委內瑞拉的蘇亞雷斯（Robert Suarez）今年離開阪神虎後，得到了不少大聯盟球隊密切關注，有望挑戰棒球最高殿堂，日前傳出蘇亞雷斯將與教士簽下1年700萬美元合約。

31歲的蘇亞雷斯過去6年都在日職打拼，2016年被福岡軟銀鷹以自由球員身份簽下主要擔任中繼的角色，2020年轉戰阪神虎開始改當球隊守護神，今年球季寫下多項紀錄，不但完成救援王2連霸，成為自2014、15年吳昇桓後的阪神第二人，42次救援成功也寫下日職外援最多的紀錄。

蘇亞雷斯去年與阪神虎簽下2年675萬美元合約，但他在第二年決定行使球員選擇權，決定要赴美挑戰大聯盟，預計以1年700萬美元的合約加盟教士。

為了要讓球隊牛棚升級，教士還將目光投向其他後援投手，目前也有意簽下在大聯盟有9年資歷的賈西亞（Luis Garcia），今年這名35歲的右投效力於紅雀，投了33.1局，防禦率3.24、三振率來到25.2%。