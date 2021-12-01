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MLB／老虎6年1.4億美元搶下貝茲 隊史第二大FA合約

聯合新聞網 / 綜合報導
上季季中才改披大都會戰袍的貝茲，今天傳出將和老虎簽下一紙6年1.4億美元合約。 美聯社
上季季中才改披大都會戰袍的貝茲，今天傳出將和老虎簽下一紙6年1.4億美元合約。 美聯社

上季季中才改披大都會戰袍的貝茲（Javier Baez），球季結束後再換新東家，今天傳出將和老虎簽下一紙6年1.4億美元合約，其中還包含逃脫條款，此合約將成為老虎隊史第二大的自由球員合約，僅次於費爾德（Prince Fielder）2012年簽下的9年2.14億美元大約。

儘管剛滿29歲的貝茲以高三振、低保送出名，本季還榮登聯盟被三振王（184K），不過整體看來打擊表現仍不俗，帶有31轟、87打點、2成65打擊率，內野防守的實力也有目共睹，其中又以「No-look tag」不用看就能完成阻殺的守備神技為人稱道。

此外，貝茲手上的獎盃不勝枚舉，除了兩次入選過明星賽之外，也拿過金手套和銀棒獎，在2016年更是帶領小熊於1945年後首次闖進世界大賽，最終在系列賽繳出3成18打擊率、5打點、3得分的優異成績，與先發投手萊斯特（Jon Lester）共同獲選為冠軍賽MVP。

老虎近幾年來主要都以投手為建隊軸心，鮮少有攻守兼備的打者加入，如今球隊簽下貝茲不但有機會改善貧打的問題，還能補上游擊手的缺陷，盼在下季能夠突破過去5年都沒能拿到超過77勝的成績。

隨著貝茲選定老虎後，自由市場上的五大游擊手瞬間僅剩最大咖的柯瑞亞(Carlos Correa)、與次一級的「故事哥」史托瑞(Trevor Story)能夠二選一，而在席格(Corey Seager)簽下10年大約後，預期柯瑞亞也會以此為標準喊價。

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