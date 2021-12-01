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MLB／美媒踢爆一季偷用兩種不同球 大聯盟承認了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟球季以兩種不同彈性的球交替使用，而且並未告知球員，大聯盟也承認確實用了不同球。 美聯社
大聯盟球季以兩種不同彈性的球交替使用，而且並未告知球員，大聯盟也承認確實用了不同球。 美聯社

大聯盟今日爆出一大醜聞，根據「Business Insider」報導，今年大聯盟球季以兩種不同彈性的球交替使用，而且並未告知球員，大聯盟也承認確實用了不同球。

報導中指出，運動分析專家威爾斯（Meredith Wills）收集了今年大聯盟比賽用球加以解析，確認使用了兩種不同的球，一種是符合大聯盟今年方向，重量較輕、打不遠的新球，另一種則是跟過去類似，重量較重、飛行距離遠的舊球。

大聯盟自2018年收購「Rawlings」，作為比賽用球專門製造商，2019年大聯盟以6776轟創下歷史紀錄，當時就有人質疑比賽用球變更彈，今年季前大聯盟則宣稱會使用恢復係數較低的球，抑制全壘打偏多的狀況。

大聯盟也向「Business Insider」證實，今年確實使用兩種不同的球，然而原因為「Rawlings」在哥斯大黎加的工廠，因疫情而導致出貨量下降，無法供應整季產量，不得不以舊球代替。

然而威爾斯研究球的生產序號發現，大聯盟從去年10月就開始使用新球，到了1月又改用舊球一直到8月，跟大聯盟向媒體宣稱的用球更換時間點都不同。

大聯盟雖然表示，曾告知球員工會今年會使用2種不同用球，但「Business Insider」訪問了10名球員，沒有人知道此事。

使用兩種不同的球而且未經告知，嚴重影響了比賽公信力，若有球隊收到較多新球，他們的打擊數據該如何與其他隊比較？甚至有可能影響球員投身自由市場的身價，也衝擊到運動博弈的公正性。

大聯盟

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