亞洲筒神續演神鬼奇航 筒香嘉智如魚得水

日籍野手筒香嘉智上星期剛度過30歲生日，2022年球季確定續留美國，與海盜簽下一紙一年400萬美元合約，轉隊後手感火燙無比的他，可望擔任打線主力，扮演海盜神鬼奇航破浪突圍的重要角色。

筒香嘉智成名甚早，高校時期通算69支全壘打是神奈川縣紀錄，日職一軍的生涯首安就是發全壘打，2016年拿下央聯的全壘打王、打點王，旅美前連續五年在明星賽獻技，效力橫濱的十年間，累積超過200轟和超過0.9的OPS，亦穿過日本國家隊的戰袍，威風凜凜。

可惜不同聯盟、不同國家的適應與轉換總需要時間，筒香嘉智去年透過入札一圓「美夢」，投入坦帕灣光芒麾下，春訓受到疫情波及，導致狀況調整受影響，縮水賽季出賽51場，雖有8轟和24分打點（兩項數據都是陣中第二），但打擊率不到兩成，OPS也低於平均，以DH定位並不及格。

筒香嘉智2016年在日職曾有單季44轟、OPS1.110的怪物級成績，但是赴美後受到疫情影響，可能是調整不及，成績相當難看，讓光芒對他沒有足夠的耐心。 歐新社資料照片

今年春訓筒香嘉智的表現優於去年，但開季後手感熄火，前5場出賽只打出2支短程安打，且揮空率偏高，五月初時遭到DFA，當時光芒總管尼德（Erik Neander）表示：「這並非不是我們預期的結果，也不是筒香預期的，但這是對球隊最好的決定。」轉戰道奇後的12場出賽，只有6場是先發，未打出身手讓他被下放至3A，儘管在道奇3A的43戰就狂炸10轟，OPS來到0.868，但兵多將廣的道奇未給他第二次機會，成為「浪人」的筒香嘉智，因外野手加梅爾（Ben Gamel）受傷，讓海盜決定出手延攬筒香嘉智「救急」。

加盟海盜的初亮相，就是代打身分面對前隊友簡森（Kenley Jansen），一棒敲出反方向二壘安打，後續幾場也都有所表現，瘋狂將球打出牆，只花42打數便敲出7轟，是隊史第一人，海盜時期的結算數據為43戰8轟，三圍0.268/0.347/0.535，找回「巨砲」本色。值得一提的是，身為左打的筒香，並不會特別畏懼左投，旅美兩年對左投的OPS是0.737，優於對右投的0.683。

道奇只用了筒香嘉智12場就完全放棄，如果能多等一段時間，說不定就能讓道奇在季後賽人手不會那麼捉襟見肘。 美聯社

海盜今年的得分（609分）在全大聯盟敬陪末座，團隊三圍僅0.236/0.309/0.364，毫無威脅性，若無筒香降臨、挹注砲火，一切將更慘澹，因此休賽季時海盜便強烈表達再續前緣的意願，即便有其他球隊展露興趣，筒香最後仍選擇留在匹茲堡，畢竟在這裡他會有更穩定的上場機會、維持球感，經紀人也提到「能常駐先發」是筒香的考量點。

海盜為了騰出空間給筒香，將內野手莫蘭（Colin Moran）給DFA。筒香能夠兼守一、三壘和外野，充當調度活棋，雖然守備能力普通，但還算「堪用」，若明年國聯真採用指定打擊制度，他則是DH的不二人選。根據「Baseball Reference」數據網站的預測，看好筒香嘉智明年球季敲出13支全壘打，OPS約莫落在0.7左右。

海盜總管切林頓（Ben Cherington）透露：「我們很高興可以迎回筒香嘉智，他對我們的打線帶來顯著效益和幫助，他不只是位好隊友，對於球賽內容的解讀也十分優秀，穿海盜球衣的這些日子，我們看到年輕球員都從他身上學習到許多觀念與態度。」

有時候載浮載沉的選手們，只需一個「八字合」的好環境，就能打出一片天、闖出一番名堂，海盜之於筒香，或許就是這樣的存在和意義。