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MLB／前救援王傷後歸隊時間未知 衛冕軍勇士願賭一把

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士稍早以2年825萬美元簽下2019年國聯救援王耶茨。（取材自推特）
勇士稍早以2年825萬美元簽下2019年國聯救援王耶茨。（取材自推特）

曾在2019年拿下國聯救援王耶茨（Kirby Yates），因韌帶重建手術今年本季報銷，明年重返賽場日期仍未定，不過勇士依然願意在他身上賭一把，稍早以2年825萬美元簽下他。

耶茨2019年以41次救援成功拿下救援王，整季繳出防禦率1.19亮眼成績，不但是當年教士唯一入選明星賽的球員，最終也獲得年度第一隊的殊榮。生涯至今7季累積57次救援成功、39次中繼成功，防禦率3.54。

然而接下來的兩年耶茨都因傷所困，2020年動了骨刺手術只出賽6場，隔年以1年550萬美元合約轉戰藍鳥，卻因進行TJ手術，一球未投就整季報銷，而以TJ手術復原時間來估算，耶茨預計也將缺席下季的春訓。

儘管如此，衛冕軍勇士仍願意在明年花100萬美元給這名救援王一個機會，而勇士在隨後兩年握有球隊選擇權，2023年有600萬、2024年則有575萬，若勇士選擇不執行，則必須付125萬的買斷金。

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