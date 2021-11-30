MLB／從海盜換來金手套捕手 馬林魚給出三名潛力股

擠下紅雀莫里納（Yadier Molina）以及費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）奪得本季國聯金手套的捕手史托林（Jacob Stallings），據消息指出，將被母隊海盜送往馬林魚。

在這樁交易中，海盜送出在球隊待了6年的強補史托林，而馬林魚則是給到先發右投湯普森(Zach Thompson)和兩位小聯盟球員。

31歲的史托林今年是首次拿下金手套和防守聖經獎，奪得該殊榮可說是實至名歸，根據數據統計，他的21個防守救分（Defensive Runs Saved,DRS）不分位置在聯盟並列第一，此外，在他蹲捕的104場比賽中，並未發生任何一次捕逸，甚至在「偷好球」(Framing)的計算中，和釀酒人的納瓦斯（Omar Narvaez）並列最能躲過主審眼睛的捕手。

不過馬林魚得到史托林並非沒有付出代價，交易出去的投手湯普森算是陣中最具有宰制力的一名選手，今年6月才在大聯盟完成初登板，並從救援投手漸漸轉成先發輪值，湯普森在本季26場比賽中，有14場先發出賽，雖然3勝7敗的成績看似黯淡，但防禦率僅3.24算是相當亮眼。