快訊

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

鄭雨盛確診 4天前才參加青龍獎…宋仲基、李政宰也在場

MLB／從海盜換來金手套捕手 馬林魚給出三名潛力股

聯合新聞網 / 綜合報導
奪得本季國聯金手套的捕手史托林（Jacob Stallings），將被海盜送往馬林魚。 美聯社
奪得本季國聯金手套的捕手史托林（Jacob Stallings），將被海盜送往馬林魚。 美聯社

擠下紅雀莫里納（Yadier Molina）以及費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）奪得本季國聯金手套的捕手史托林（Jacob Stallings），據消息指出，將被母隊海盜送往馬林魚。

在這樁交易中，海盜送出在球隊待了6年的強補史托林，而馬林魚則是給到先發右投湯普森(Zach Thompson)和兩位小聯盟球員。

31歲的史托林今年是首次拿下金手套和防守聖經獎，奪得該殊榮可說是實至名歸，根據數據統計，他的21個防守救分（Defensive Runs Saved,DRS）不分位置在聯盟並列第一，此外，在他蹲捕的104場比賽中，並未發生任何一次捕逸，甚至在「偷好球」(Framing)的計算中，和釀酒人的納瓦斯（Omar Narvaez）並列最能躲過主審眼睛的捕手。

不過馬林魚得到史托林並非沒有付出代價，交易出去的投手湯普森算是陣中最具有宰制力的一名選手，今年6月才在大聯盟完成初登板，並從救援投手漸漸轉成先發輪值，湯普森在本季26場比賽中，有14場先發出賽，雖然3勝7敗的成績看似黯淡，但防禦率僅3.24算是相當亮眼。

延伸閱讀

史托林蹲捕先苦後甘 金手套之路曲折漫長

相關新聞

MLB／再砸10年3.25億美元簽席格 遊騎兵二游花5億買瘋了

遊騎兵隊持續大撒幣，今天再傳出以10年3.25億美元簽下頂級游擊手席格（Corey Seager），加上前一天以7年1....

MLB／組最強1、2號 大都會端年薪破紀錄的3年約簽薛則

37歲的3屆塞揚薛則（Max Scherzer）確定新東家，與大都會隊簽下3年1.3億美元合約，平均年薪破大聯盟史上最高...

MLB／藍鳥沒留新科塞揚 瑞伊5年1.15億美元改當水手

左投瑞伊（Robbie Ray）本季投出好成績榮登美聯塞揚得主，可惜藍鳥在休賽期間未能留住他，最新消息是瑞伊下個賽季將改當水手，預計會簽下一份5年1.15億美元大約。 不算水手，瑞伊目前11年職業生

MLB／大谷翔平「獎不完」 再奪年度最佳DH創紀錄

美國職棒大聯盟MLB宣布，洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天再度獲獎，這次他以打者身分，獲得年度傑出指定打擊獎（O...

MLB／簽下薛則仍不罷休 傳大都會還想搶菊池雄星

休賽期間成為自由球員的三屆塞揚薛則（Max Scherzer），傳出將和大都會簽下一張3年1.3億美元、史上最高平均年薪合約，盼和王牌狄葛隆（Jacob deGrom）共組夢幻先發，但大都會對於先發投

MLB／從海盜換來金手套捕手 馬林魚給出三名潛力股

擠下紅雀莫里納（Yadier Molina）以及費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）奪得本季國聯金手套的捕手史托林（Jacob Stallings），據消息指出，將被母隊海盜送往馬林魚。 在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。