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MLB／簽下薛則仍不罷休 傳大都會還想搶菊池雄星

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會簽下三屆塞揚薛則後，仍傳出對日籍左投菊池雄星感興趣。 路透
大都會簽下三屆塞揚薛則後，仍傳出對日籍左投菊池雄星感興趣。 路透

休賽期間成為自由球員的三屆塞揚薛則（Max Scherzer），傳出將和大都會簽下一張3年1.3億美元、史上最高平均年薪合約，盼和王牌狄葛隆（Jacob deGrom）共組夢幻先發，但大都會對於先發投手輪值仍不滿足，根據美媒指出，日籍左投菊池雄星也有可能加入大都會。

紐約當地媒體表示，儘管大都會砸了大錢成功簽下市場上最具有價值的投手薛則，但並不代表球團就此收工停止招募，反而是希望能打造出黃金先發輪值，因此將目光投向自由市場上其他戰力，其中的人選包括前白襪左投洛登（Carlos Rodon）以及前水手日籍左投菊池雄星。

菊池雄星在2019年與水手簽下一張3+1合約，由於最終水手沒有執行明年的球團選擇權，再加上根據外界猜測，菊池雄星希望能爭取複數年合約，因此他也拒絕球員選擇權，成了自由球員。

除了大都會對菊池雄星有興趣之外，昨天才以5年1.1億美元簽下前巨人王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）的藍鳥，據悉也是簽下菊池雄星的角逐者之一。

紐約 高薪

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