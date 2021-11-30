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MLB／簽不回美聯塞揚 藍鳥仍網羅巨人王牌維持戰力

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥做出補強，以5年1.1億美元簽下巨人王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）。 歐新社資料照片
藍鳥做出補強，以5年1.1億美元簽下巨人王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）。 歐新社資料照片

身為上個賽季勝場最多卻仍無緣季後賽的苦主，藍鳥在休賽期間努力維持戰力，雖然留不住單季二壘手最多轟的塞米恩（Marcus Semien）和新科塞揚左投瑞伊（Robbie Ray），但昨日仍做出補強，以5年1.1億美元簽下巨人王牌右投高斯曼（Kevin Gausman）。

在競爭激烈的美聯尤其是美聯東區，藍鳥上季儘管拿下91勝，卻仍無法闖進季後賽，休賽期間為了保持住和紅襪、洋基等強隊相同戰力，在預計簽不回本季美聯塞揚得主瑞伊後，日前網羅強投高斯曼彌補球隊輪值空缺。

高斯曼今年出賽33場，14勝6敗，防禦率2.81，192局投出227次三振，成為巨人上季繳出大聯盟最佳戰績的功臣之一，首度入選明星賽，也首度在塞揚獎與最有價值球員獎票選中榜上有名。

不過藍鳥在打擊火力上也大受影響，因為剛拿下今年金手套和銀棒獎的塞米恩，昨日傳出跟遊騎兵簽下7年1億7500萬美元的超級大約。事實上塞米恩去年才從運動家轉戰藍鳥，本季出賽162場攻防兩端都有驚人的表現，單季45轟更是二壘手史上最多。因此接下來藍鳥戰力補齊的方向有可能會朝內野手發展。

東區

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