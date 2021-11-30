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MLB／藍鳥沒留新科塞揚 瑞伊5年1.15億美元改當水手

聯合新聞網 / 綜合報導
美聯賽揚瑞伊下個賽季預計會和水手簽下一份5年1.15億美元大約。（路透）
美聯賽揚瑞伊下個賽季預計會和水手簽下一份5年1.15億美元大約。（路透）

左投瑞伊（Robbie Ray）本季投出好成績榮登美聯塞揚得主，可惜藍鳥在休賽期間未能留住他，最新消息是瑞伊下個賽季將改當水手，預計會簽下一份5年1.15億美元大約。

不算水手，瑞伊目前11年職業生涯一共效力過4支球隊，包括國民、老虎、響尾蛇以及藍鳥，他在2010年被國民選中，但當時並沒有成功登上大聯盟，直到2013年被交易到老虎後，隔年才得到初登板機會。

隨後瑞伊轉戰響尾蛇，曾在2017年投出15勝5敗、塞揚獎第七名的成績。但從2019年開始，Robbie Ray的壓制力開始直線下滑，去年更是狀況百出，在響尾蛇的七場出賽中，他投出了防禦率接近8、每局平均投出一次保送的慘澹成績，響尾蛇只好決定把他交易送到藍鳥。

上季還是一名防禦率破6的投手，沒想到一年內瑞伊搖身一變，今年繳出13勝7敗、防禦率2.84、送出248次三振的優異成績，其中更拿下美聯防禦率王和三振王，如此突出的表現助他在美聯塞揚票選中，以壓倒性29張第一名選票獲得殊榮。

藍鳥簽下本季成為巨人王牌的高茲曼頂替瑞伊。 路透社
藍鳥簽下本季成為巨人王牌的高茲曼頂替瑞伊。 路透社

由於瑞伊在本月稍早時已拒絕球隊的合格報價，藍鳥藉此獲得選秀補償。雖然瑞伊即將轉戰水手的消息尚待體檢才會正式公布，但藍鳥已經作出失去這名賽洋投手的打算，昨日以5年1.1億美元合約簽下同樣在本破繭而出巨人王牌右投高斯曼（Kevin Gausman），取代瑞伊在先發輪值的空缺。

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