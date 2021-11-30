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MLB／組最強1、2號 大都會端年薪破紀錄的3年約簽薛則

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
薛則與大都會達成3年1.3億美元合約，平均年薪破大聯盟史上最高紀錄！ 美聯社
薛則與大都會達成3年1.3億美元合約，平均年薪破大聯盟史上最高紀錄！ 美聯社

37歲的3屆塞揚薛則（Max Scherzer）確定新東家，與大都會隊簽下3年1.3億美元合約，平均年薪破大聯盟史上最高紀錄，他將與2屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）合組前段先發，已掀起熱議將是大聯盟最強1、2號。

球團尚未證實簽約消息，據傳為3年1.3億美元，還附帶2次逃脫權。一但這筆合約定案，薛則的平均年薪4333萬美元，將突破洋基隊柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元，成為大聯盟最高年薪投手。

薛則今年展現不受年齡侷限的身手，儘管背部、肩膀陸續傳出不適，但成績依舊可觀，本季在國民、道奇合計繳出15勝4敗、防禦率2.46，在國聯塞揚票選仍高居第3，進入自由市場依然炙手可熱。

薛則生涯已握190勝，明年將身披大都會球衣向200勝里程碑叩關。

薛則 大聯盟

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