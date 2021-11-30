MLB／大谷翔平「獎不完」 再奪年度最佳DH創紀錄

美國職棒大聯盟MLB宣布，洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平今天再度獲獎，這次他以打者身分，獲得年度傑出指定打擊獎（Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award）。

大谷翔平本季扮演先發投手、指定打擊兩種角色，在本月稍早獲得美國聯盟年度最有價值球員（MVP）獎，今天再獲選年度傑出指定打擊，是首位在同個球季拿下這兩個大獎的球員。

27歲的大谷翔平本季在天使以打者身分出賽155場，在537個打數中揮出138安打，其中有46發全壘打、8支三壘安打、26支二壘安打，打進100分打點，為球隊跑回103分，並有26次盜壘成功。

大谷翔平經常被拿來和傳奇球星貝比魯斯（BabeRuth）相比，因為他的投、打能力都十分突出。大谷翔平是繼2001年在西雅圖水手的鈴木一朗後，第2位獲得年度MVP的日本選手。

繳出史詩「二刀流」賽季的大谷季後拿獎拿不完，此前他已在指定打擊位置拿下銀棒獎、年度第一隊，投手身分則入選年度第二隊；球員選擇獎收下年度最佳球員、美聯傑出球員兩項大獎；另外獲頒「主席歷史成就獎」；最大獎當然是美聯年度MVP，年度指定打擊獎則是最新收藏。