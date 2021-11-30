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MLB／再砸10年3.25億美元簽席格 遊騎兵二游花5億買瘋了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵隊持續大撒幣，今天再傳出以10年3.25億美元簽下頂級游擊手席格。 美聯社
遊騎兵隊持續大撒幣，今天再傳出以10年3.25億美元簽下頂級游擊手席格。 美聯社

遊騎兵隊持續大撒幣，今天再傳出以10年3.25億美元簽下頂級游擊手席格（Corey Seager），加上前一天以7年1.75億美元收下塞米恩（Marcus Semien），二游的補強就花了5億美元（約台幣138.8億元）。

27歲的席格是道奇去年奪冠的最大功臣，榮膺國聯冠軍賽、世界大賽MVP，他是2016年國聯新人王，手握2座銀棒獎，今年在自由球員市場上架，成功為自己爭取到一紙超級合約。

遊騎兵尚未證實消息，但據指為一紙10年3.25億美元合約，附帶有條件的拒絕交易條款。

席格僅差體檢完成，就將正式披上遊騎兵球衣，這筆合約總額將與史丹頓（Giancarlo Stanton）並列大聯盟史上第6大約，但史丹頓的年限為13年。

遊騎兵以10年合約簽下頂級游擊，外界不免聯想到21年前，他們以10年2.52億美元合約簽下「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），當時也是破紀錄的規格，如今再度為了頂級游擊手大撒幣。

大聯盟官網分析指出，兩筆重磅合約仍有些許差異，當年遊騎兵買了A-Rod後，並未為他持續補強陣容，A-Rod獨自發光，2003年打出美聯MVP的成績，但遊騎兵在他所效力的3年內，勝率都不到5成。

簽下席格，已是遊騎兵在今冬的第3筆重大補強，球團棒球部門總裁丹尼爾斯（Jon Daniels）在球季結束的記者會上，就曾宣示補強決心，揪出21年前補強的核心問題，認為並非出在A-Rod的10年合約年限，「問題是無法堅持接下來的計劃。」他強調，「我們不期待任何單一球員成為最後一塊拼圖，而是好幾名球員一起協助翻轉這支球隊。」

遊騎兵 A-Rod 大聯盟

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