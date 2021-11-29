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MLB／美媒爆大都會開出天價11億年薪 薛則有望簽約

聯合新聞網 / 綜合報導
老當益壯的塞揚強投的薛則（Max Scherzer）吸引多支球隊追求。 美聯社
老當益壯的塞揚強投的薛則（Max Scherzer）吸引多支球隊追求。 美聯社

三屆塞揚強投薛則（Max Scherzer）本季成為自由球員，美國媒體《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）爆料大都會已對他開出超過4000萬美元（約新台幣11億1183萬元）的天價年薪，但目前尚未傳出他接受任何一支球隊開價的消息。而今大聯盟記者海曼（Jon Heyman）指出，薛則將可能在勞資協議到期前揭曉明年的落腳處。

海曼在推特透露，自由市場大物薛則預計將在美東時間12月1日午夜12點大聯盟勞資協議到期前做出決定。他也提到目前道奇、天使、巨人和大都會，都是薛則的追求者。

此外，《SNY》記者馬提諾也爆料，大都會給薛則的報價平均年薪超過4000萬美元，價碼比洋基隊強投柯爾（Gerrit Cole）的3600萬美元（約新台幣10億元）還要高。

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