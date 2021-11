MLB／美媒爆大都會開出天價11億年薪 薛則有望簽約

三屆塞揚強投薛則(Max Scherzer)本季成為自由球員,美國媒體《SNY》記者馬提諾(Andy Martino)爆料大都會已對他開出超過4000萬美元(約新台幣11億1183萬元)的天價年薪,但目前尚未傳出他接受任何一支球隊開價的消息。而今大聯盟記者海曼(Jon Heyman)指出,薛則將可能在勞資協議到期前揭曉明年的落腳處。

海曼在推特透露,自由市場大物薛則預計將在美東時間12月1日午夜12點大聯盟勞資協議到期前做出決定。他也提到目前道奇、天使、巨人和大都會,都是薛則的追求者。

