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MLB／「功夫熊貓」還不想退休 打委內瑞拉冬盟盼重返大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
「功夫熊貓」山多瓦加入委內瑞拉冬季聯盟，期盼能獲得明年的大聯盟合約。 擷圖自推特
「功夫熊貓」山多瓦加入委內瑞拉冬季聯盟，期盼能獲得明年的大聯盟合約。 擷圖自推特

外號「功夫熊貓」的35歲前明星內野手山多瓦（Pablo Sandoval）在今年季中被大聯盟球隊釋出後，還沒打算要退休。據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，山多瓦目前正在委內瑞拉冬季聯盟打球，這是他睽違9年再度加入委內瑞拉冬聯，為的就是打出好成績，爭取明年在大聯盟出賽的機會。

本季獲得勇士隊小聯盟合約的山多瓦，之後也如願進入大聯盟開幕戰名單。不過，他在勇士幾乎都是以代打上場，打擊率僅.178，今年季中交易時被送至印地安人隨即遭釋出，此後並未再收到任何大聯盟球團的合約。

美國媒體《FANSIDED》指出，山多瓦在守備能力隨年齡增長退化的情況下，目前僅能擔任指定打擊，功能性相對不足，所以即使球團想網羅他，估計也只會提供小聯盟合約。

目前為止大聯盟14年生涯裡，山多瓦兩度入選全明星賽，效力過巨人、紅襪、勇士，在2010、2012、2014年隨巨人奪下世界大賽冠軍，也是2012年世界大賽MVP。

不過，近2年山多瓦的表現皆不理想，去年他84打數敲18安，打擊三圍.214/.287/.262，只有1轟表現；今年在勇士73打數13安，打擊三圍.178/.302/.342，打出4發全壘打。

儘管如此，山多瓦仍想努力一搏，目前他在委內瑞拉冬聯出賽10場，39打數敲11安，打擊率.282，以高齡35歲的他期盼能再獲得大聯盟球隊青睞。

委內瑞拉 美國

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