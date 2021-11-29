大都會老闆不忍了 砸錢沒用就砸更多的錢

「金錢到底能不能買到冠軍」一直是個沒有定論的大哉問。但對身兼股市大亨的大都會老闆科恩（Steve Cohen）來說，球場如商場，沒有什麼事是砸錢解決不了的——如果有，那就加倍砸。去年買下大都會後科恩「慷慨解囊」，跟明星游擊手林多（Francisco Lindor）簽下10年總價3.4億美金（大聯盟史上第三高）的天文數字合約。結果天不從人願，林多陷入生涯最大低潮。即便季中又換來另一位明星游擊手貝茲（Javier Baez），也挽救不了原本被看好能拿分區冠軍卻先盛後衰的大都會。結果大都會還寫下史上頭一次穩坐分區首位一百多天（114天）最終勝率卻不到五成的不名譽紀錄。

大都會老闆科恩在投資界是有名的避險基金之王，但他在球隊運作上才不搞避險這套，一再地大手筆花重金砸球星。 歐新社資料照片

對於一向縱橫股海無敵手的柯恩來說，這樣的屈辱是可忍孰不可忍。即便大都會未來兩年得付坐完禁藥球監年已39的卡諾（Robinson Cano）總計超過四千萬的薪水，即便直到2035年都還要付養老金給波尼亞（Bobby Bonilla），柯恩還是決定再次放手一搏。於是大都會新科總管艾普勒（Billy Eppler）剛走馬上任就被授予「無限開火權」，到職才一個禮拜馬上放了三把火，在「黑色星期五」當天瘋狂採購，接連簽下明星工具人艾斯柯巴（Eduardo Escobar，兩年2000萬合約）、前運動家外野手坎納（Mark Canha，兩年2650萬）以及市場上最好的中外野手馬特（Starling Marte）——當然也是最貴的，代價是四年7800萬。

中外野手馬特(右)今年在運動家和藍鳥都打得不錯，合計打擊率.310、盜壘成功47次，但他畢竟是33歲的老將了，大都會還肯花大錢簽他，真的是完全忘記過去的教訓。 美聯社

去年大都會團隊薪資就已突破兩億大關，僅次於兩大豪門道奇與洋基。新簽下馬特等三位生力軍後，新球季的總薪資已上漲到2.3億。但一擲千金的柯恩顯然不會就此滿足。據傳他們不但打算留下身價可能破億（合約總金額，平均年薪達兩千萬以上）的貝茲。總管艾普勒甚至表示大都會願意吃下其他隊的爛約——只要能換來一些年輕好手。

不僅國聯倒數第三（平均得分3.93分）的進攻火力需要補強，在王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）季中報銷後，宛如一盤散沙的先發投手陣容更是百廢待舉。上半季有狄葛隆（7勝2敗，防禦率1.08）坐鎮的先發投手防禦率只有2.98，僅次於道奇位居全聯盟第二，下半季少了他登時暴漲到4.99（倒數第九）。再加上唯一表現穩定的史卓曼（Marcus Stroman，10勝13敗，防禦率3.02）不知是開價太高還是老闆喜歡「新玩具」，似乎已注定將琵琶別抱。去開韌帶重建手術連兩季沒出賽，只在今年季末投了兩局的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）拒絕老東家的合格報價（qualified offer）跑去天使後，也抱怨大都會高層一直對他不聞不問。

少了史卓曼跟傷癒復出的雷神，一旦狄葛隆手臂復原狀況不如預期，再加上老將卡拉斯科（Carlos Carrasco，1勝5敗，防禦率6.04）跟年輕的彼得森（David Peterson，2勝6敗，防禦率5.54）季後也都進了開刀房，蜀中無大將的大都會唯一能穩定先發的就只剩今年上半季一條龍（7勝3敗，防禦率2.66）、下半季一條蟲（0勝8敗，防禦率7.13）的「太慌」沃克（Taijuan Walker）。

大都會狂簽一堆野手，好像忘記明年能用的健康先發投手恐怕只剩沃克一人！ 歐新社資料照片

大都會先發投手陣容是如此殘破，也就難怪當柯恩得知他們努力追求的自由球員先發投手馬茲（Steven Matz，14勝7敗，防禦率3.82）最後選擇紅雀時，會急吼吼地發推特抱怨馬茲的經紀人「不講武德」沒給大都會最後一次報價機會。（柯恩的OS：你以為老子出不起嗎？）當然柯恩跟艾普勒勢必會迅速鎖定下一個目標——據傳是今年投出生涯年的前巨人王牌投手高斯曼（Kevin Gausman，14勝6敗，防禦率2.81）——說不定在本文刊出之時，高斯曼就已成為大都會的最新成員。

大都會要補強先發投手戰力，重金砸向高斯曼可能是勢在必行了。 歐新社資料照片

有錢就是任性。對身價破百億遠超大聯盟其他老闆的柯恩來說，簽這些自由球員不過是九牛一毛，更重要的是大都會早日重返榮耀贏回睽違三十多年的世界大賽冠軍。然而跟羅馬一樣，冠軍不是一天造成的（除非你有勇士的好運）。大都會眼前還有許多難題有待解決，除了先發投手如何補強之外，誰會是他們的下一任總教練？狄葛隆能否恢復健康？今年大低潮的主將林多、麥尼爾（Jeff McNeil）跟準備復出的卡諾能否重拾往日身手？到頭來或許金錢真的買不到冠軍。不過謀事在人成事在天，無論如何，比起一堆動輒擺爛重建的球隊，擁有柯恩這樣一位「狂粉」老闆的大都會球迷終究是幸福得多。