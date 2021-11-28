MLB／專家評大谷翔平 再破史詩紀錄球季表現機率僅12％

天使隊日籍巨星大谷翔平今年繳出史詩般二刀流賽季，以投手拿9勝、打者敲46轟的超猛表現全票獲選美聯年度MVP，而近日也有棒球數據專家預測大谷翔平明年的投打成績會下滑，未來要突破本季成績更是相當困難。

大谷翔平本季打出史詩般的成績，儘管未能成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後再度繳出單季勝投、全壘打數都達雙位數的球員，他的數據表現已令後人難以突破。

「投手大谷」本季9勝2敗、防禦率3.18、送出156K；「打者翔平」則敲出逼近全壘打王的46轟、100分打點、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965。若單看投球或打擊成績，大谷翔平的數據已位居大聯盟前段班，很難想像這兩項優異的數據是由同一人創造，也難怪他的WAR值（勝場貢獻值）高達8.1，位居全聯盟之冠。

資深日籍記者志村朋哉也指出，大谷翔平刷新了原先由「朗神」鈴木一朗保持的年度MVP WAR值紀錄7.1。

棒球預測系統「ZiPS」的發明人辛波斯基（Dan Szymborski）近日也對大谷翔平明年的投打成績進行預測。預測結果明年大谷的成績會些許下滑，最多能敲出36發全壘打，打擊三圍是.254/.358/.551；投球方面將會先發21場，防禦率為3.51。知名棒球數據網站《Baseball Reference》則預估他明年可敲出31轟、打擊三圍.253/.348/.512，OPS.860。

此外，「ZiPS」也預測大谷翔平的WAR值在打者端會有3.6，投手則是2.6，辛波斯基也算出大谷以後要超越2021賽季成績的機率只有12％，足見這樣的成績已是「前無古人，後無來者」等級。