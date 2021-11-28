MLB／「已經開始想你了」 巨人隊老隊友感性談波西退役

拿下今年東山再起獎的巨人隊名捕波西（Buster Posey）急流勇退，巨人冠軍隊成員只剩下游擊手克勞佛（Brandon Crawford）和貝爾特（Brandon Belt）。波西的退役也讓老隊友克勞佛相當不捨，他特地在球員論壇以「謝謝你，巴斯特」為名投書，感性地向他的前隊友兼好友致敬。

克勞佛談起波西的為人以及與他當隊友的感受，他也祝福波西在退休後，能與妻兒共享圓滿的家庭生活：「隨著孩子們的成長，他和克里斯汀將能一起經歷很多很酷的家庭里程碑，這是無可取代的事情。」

克勞佛提到，自己和波西都在2008年被選進巨人，「在我的職業生涯中，波西一直都在，甚至可以追溯到更久以前，我們在2004年高中夏季錦標賽中就曾經交手過，我們對彼此的尊敬也是從那時候就開始的。」

克勞佛接著說起波西的「經典時刻」是2012年的國聯冠軍戰。當時巨人先吞下二連敗，之後再連贏兩場將比賽帶進決勝G5。波西在5局上滿壘時敲出滿貫砲，一舉將領先擴大至6：0，幫助巨人挺進世界大賽，最終奪冠。

「對我來說，最困難的部分會是一年中將有162多天見不到我的朋友。」克勞佛補充：「少了促膝長談、與好友一起度過的那些時刻，一些『內梗』笑話與陪伴。這些對我來說都是打棒球意義的一部分。」

巨人隊游擊手克勞佛感性撰文致敬波西。 美聯社

克勞佛也期待未來波西進入名人堂，他說：「幾年後，我將看到我的朋友入主古柏鎮（Cooperstown），當我參觀名人堂時，會看到他戴著巨人隊帽子的青銅半身像，這種感覺非常酷。」

「波西，如果你碰巧正在讀這篇文章，我只想讓你知道我為你感到驕傲，和你的友情對我來說就是全世界。我已經開始想你了。」克勞佛寫道。