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MLB／填補輪值空缺 紅襪簽下前國聯冠軍賽MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪與前國聯冠軍賽MVP瓦卡簽下為期一年的合約。 美聯社
紅襪與前國聯冠軍賽MVP瓦卡簽下為期一年的合約。 美聯社

紅襪在主力先發羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez )遠走底特律加盟老虎後，很快對輪值做出補強，今宣布與右投瓦卡(Michael Wacha)簽下為期一年的合約，待體檢通過後就會正式宣布。

30歲的瓦卡生涯從紅雀發跡，2013菜鳥年就以精采表現拿到國聯冠軍賽MVP，生涯前三年都是紅雀重要輪值，並在2015年入選生涯至今唯一一次的明星賽；可惜2016年起就飽受傷病所苦，投球起伏甚大，變成相當平庸的投手。2020年被大都會簽下也沒有好轉，在縮水賽季僅拿下1勝4敗、防禦率高達6.62。

瓦卡本季改加入光芒期盼東山再起，不過顯然實驗失敗，出賽29場拿下3勝5敗，防禦率也是不理想的5.05，不過在例行歲最後一個月投出一波好表現，6場出賽含5場先發，拿下1勝1敗、防禦率3.00。只是在美聯分區賽第二戰對上紅襪被打爆，2.2局被敲出9支安打狂失6分。

儘管如此輪值出現空缺的紅襪，還是給這名手下敗將一年機會，希望瓦卡能複製本季尾聲的表現，不求補上羅德里奎茲成績，至少能扛起後段的4、5號先發。

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