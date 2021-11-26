國聯／前國聯救援王力拼復出 傳響尾蛇有意給2年約賭一把

前國聯救援王耶茨（Kirby Yates）因韌帶重建手術本季全部報銷，季後成為自由球員。他力拼在2022賽季中期回歸，傳出響尾蛇隊有意簽下他補強牛棚。

耶茨在2019年成功救援41次，繳出防禦率1.19成績，並拿下救援王殊榮，也成為當年教士隊唯一入選明星賽的球員。但好景不常，2020動了骨刺手術只出賽6場，今年以1年550萬美元合約加入藍鳥，卻又動了韌帶重建手術整季未出賽，毫無表現機會。

在歷經恢復期後，力求復出的耶茨，傳出有望獲得2年合約。據《Athletic》報導，耶茨也許會和同樣動TJ手術再復出的兩大終結者賈爾斯(Ken Giles)、康利(Tommy Kahnle)走上相同道路，以2年頭輕腳重合約重返聯盟，期許第二年恢復健康投出明星水準。

即便要邁入35歲，但耶茨憑藉過往優異表現，在自由市場還是受到不少球隊關注，包括道奇和雙城等隊，其中響尾蛇被指出有極高機率延攬這名前國聯救援王賭一把，來填補隊上牛棚大洞。