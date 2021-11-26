MLB／目標在更高！ 大谷翔平接連婉拒家鄉兩大獎

以「二刀流」身分席捲全球的大谷翔平，幾乎包辦大聯盟各種獎項。先前日本政府也有意頒發「國民榮譽賞給他」，卻遭委婉拒絕。近日又傳出家鄉岩手縣，將贈予「縣民榮譽賞」，大谷同樣婉拒授獎。

大谷本季表現亮眼，投打兩端都創下傲人成績，並以全票通過之姿榮獲本季美聯MVP，成為鈴木一朗後，史上第2位獲得這項大獎的日籍球員。日本政府為了表揚大谷創下的輝煌紀錄，曾有意頒發國民榮譽獎，卻遭大谷以「有點太早」為由婉謝受獎，不過似乎還有一座日本大獎在等他。

據日媒報導，出生地岩手縣想頒發「縣民榮譽賞」給大谷，但同樣遭婉拒。岩手縣知事達増拓也表示能理解，並尊重大谷的想法，因為清楚他目標是在未來更遠的地方。

得獎連連的大谷，接下來還可能拿下象徵年度最佳指定打擊的「馬丁尼茲獎」，並有望寫下首位獲獎的日籍球員。