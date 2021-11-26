MLB／張育成進步受肯定 被評新球季有機會爭二游

克里夫蘭當地媒體為台灣好手張育成這個球季的表現打分數，評斷他儘管有慢熱、三振率高問題，但下半季脫胎換骨、關鍵時刻建功，新球季若持續進步，有機會續任工具人甚至競爭二壘與游擊位置。

新聞網站Cleveland.com主跑守護者（原名印地安人）的隨隊記者霍伊斯（Paul Hoynes）在專欄文章及最新一集的Podcast節目中，為張育成過去這個球季的表現打出C的成績，評估他續留陣容機會不小。

霍伊斯指出，守護者近日大幅調動40人名單，移出4名內野手空出名額，而張育成續留40人名單內。他認為這對張育成來說是一個好現象。

霍伊斯評估，儘管距離開季還有一段時間，守護者這個冬天陣容上還會有所變動，但目前看來，張育成繼續擔任內野工具人的空間不小，甚至有競爭二壘與游擊的機會。

張育成今年年薪57萬1100美元（約新台幣1603萬元），只比大聯盟最低薪資57萬500美元高一點點。由於他的合約當中，下放小聯盟的選擇權已經用完，因此2022年守護者如果要用張育成，開季必須把他放在26人名單之內。

霍伊斯指出，守護者陣容年輕，26歲的張育成有經驗優勢，只要他能夠繼續展現長打實力，2022年內野多個位置都需要用到他。不過，守護者為了補強陣容，季後交易操作中，也可能把張育成當作籌碼。

霍伊斯點出張育成在這個球季的不足，包括三振率偏高（237個打數中69個打數遭三振，三振比例占29%）、上半季安打率僅1成76，對工具人角色而言，需要更好的擊球命中率。

張育成的進步之處在於，7月22日重回大聯盟之後，表現好像不是同一位打者，下半季打擊率2成71、敲出7支全壘打，攻擊指數（OPS）從0.489大幅上升到0.857。

霍伊斯指出張育成打擊形態的改變，他更能把球往空中打，減少滾地球。張育成本季高飛球比例27.3%，高於2020球季的14.3%；滾地球比例從原本的71.4%減少為35.5%。

另一個更明顯的指標是，張育成上個球季擊球結果屬於拉打，今年球季進化成更全面的打者。他2020年球季57.1%打往中間方向、42.9%拉向左半邊，右半邊的擊球結果是0%；但今年球季他擊球方向更平均，21.5%打向右半邊，53.3%中間方向、25.4%打往左邊。

張育成除了守備覆蓋內野4個位置，擁有長打實力，今年在關鍵時刻表現也受肯定，他在得點圈有人時打擊率3成21、壘上有人打擊率2成95，另外在7局以後平手、領先1分或追平分是下一棒等攸關勝負的局面他的打擊率是3成23。