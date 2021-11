MLB／傳5隊爭搶強投史卓曼 水手球員發推特招募

明星右投史卓曼(Marcus Stroman)今年在大都會繳出優質表現,季後進入自由市場拚身價,據美媒透露吸引了至少5隊關注,目前效力水手的前大都會隊友甚至在推特溫情喊話招募,希望他能前往西雅圖一起並肩作戰。

據《MLBTR》記者摩洛西(Jon Morosi)指出,目前有水手、大都會、紅襪、小熊、天使和巨人隊等五隊趣網羅史卓曼(Marcus Stroman)。這名強投因擔憂疫情缺席2020球季後,今年回歸大都會展現壓制力與耐戰度,整季33場出賽全是先發,吃下179局拿下10勝13敗,防禦率3.02與1.15WHIP,WAR值3.4。這位滾地球大師這季讓對手打往地上的比例高達50.8%,在全聯盟高居第五,在打者追求「飛球革命」、努力把球往天上打的現在更難能可貴。

除了已失去「雷神」辛德賈德的大都會想續留他外,有先發投手需求的紅襪、小熊、天使與水手都展開攻勢,其中水手最為積極,連球員都加入招募行列。曾是史卓曼在大都會時的隊友、現為水手隊投手的塞沃德(Paul Sewald)就在推特喊話,在史卓曼一則貼文「未來是明亮的」底下留言:「沒有人的未來比在太平洋西北地區更光明!我們很想擁有你兄弟。」

隨後水手游擊手克勞佛(J.P. Crawford)也轉發塞沃德的留言,並寫下「他沒有說謊!」殷切期盼能和史卓曼攜手作戰。

對於水手球員的溫情攻勢,史卓曼也有所回應,「我同意你們的說法,對於前往西雅圖保持開放心態,但還是要先衡量自己想法是否和水手一致。祝你們和家人感恩節快樂!」

I agree with the both of y’all. I’m open. For real! I guess we’ll see if your front office is on the same page. Happy Thanksgiving to both of y’all and your families. Sending you all the blessings!