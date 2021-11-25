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T1聯盟／蔡其昌任總領隊 台中太陽冠名葳格升空

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中太陽獲得葳格國際學校冠名贊助。圖／台中太陽提供
台中太陽獲得葳格國際學校冠名贊助。圖／台中太陽提供

T1聯盟台中太陽於今天舉辦「葳格國際學校冠名贊助記者會」，並宣佈由現任立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌擔任總領隊，期盼藉由其對於體育運動的熱忱及影響力，幫助「台中葳格太陽」更加厚實屬地主義，促使台中籃球運動蓬勃發展。

葳格國際學校是台中地區相當知名的國際學校，提倡創新與多元教育，並重視全人教育，而體育也是教育中相當重要的一環，在今天也與台中太陽冠名合作，即日起正式更名為「台中葳格太陽」。

葳格國際學校創辦人袁昶平說：「葳格籃球隊在乙組一直都有不俗的成績，這次葳格能夠冠名台中太陽隊，希望能夠結合台中在地的力量，推廣籃球運動，透過葳格幼兒園16年一貫的系統，讓台中的學子們擁有更為強健的心理素質與體魄，也誠心邀請各界共同支持台中葳格太陽隊，共同為中台灣的繁榮與進展攜手向前。」

今天記者會上葳格國際學校創辦人袁昶平與太陽球團總經理汪蔚傑共同宣布推舉同樣關心體育運動發展的現任立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌，擔任「台中葳格太陽」總領隊，蔡其昌除了熱衷於棒球，對於籃球運動也不陌生，期盼藉由其對於體育運動的熱忱及影響力，幫助「台中葳格太陽」更加厚實屬地主義，促使台中籃球運動蓬勃發展。

蔡其昌強調，相當榮幸能出任台中葳格太陽的總領隊，並承諾台中主場第一場比賽他絕對會到場共襄盛舉，「希望象徵這城市的籃球隊台中葳格太陽，可以獲得更多台中市民的喜愛，也呼籲台中市民為在地球隊加油，而加油最好的方式就是進場加油。」

台中太陽年度口號「耀你好看」概念源於大自然中最具正面能量的太陽，其無法直視的輪廓將成為最耀眼的存在，新賽季台中葳格太陽將毫不保留同時也「耀你好看」，台中葳格太陽總經理汪蔚傑更宣告，台中太陽主場將呈現最精采的聲光饗宴，要讓球迷看到血脈噴張。

大聯盟 中華職棒 T1聯盟

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