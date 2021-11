MLB／右鉤拳代價大 球迷最愛的「烏龜先生」遭雙城火速釋出

雙城工具人阿斯圖提歐(Willians Astudillo)因逗趣的長相和場內外的親和力,受到球迷愛戴。不過他近日於冬季聯盟在場上爆發鬥毆事件,隨後就遭雙城火速切割,宣布將他DFA、通過讓渡程序後已成為自由球員,大聯盟生涯恐就此結束。

阿斯圖提歐季後參與冬季聯盟,在一場比賽中兩隊爆發衝突,從流出的影片中可看到,他隨著隊友衝出休息室,並送給敵對球員一記右鉤拳,將對方狠狠撂倒在地,場面一發不可收拾。此舉也被雙城球團看在眼裡,決定不縱容暴力行為,宣布將釋出這名工具人,這一拳也讓他付出巨大代價。

Willians Astudillo throws an absolute haymaker during this Venezuelan league game #MLB pic.twitter.com/T0UFokJBT4