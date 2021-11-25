MLB／右鉤拳代價大 球迷最愛的「烏龜先生」遭雙城火速釋出

雙城工具人阿斯圖提歐（Willians Astudillo）因逗趣的長相和場內外的親和力，受到球迷愛戴。不過他近日於冬季聯盟在場上爆發鬥毆事件，隨後就遭雙城火速切割，宣布將他DFA、通過讓渡程序後已成為自由球員，大聯盟生涯恐就此結束。

阿斯圖提歐季後參與冬季聯盟，在一場比賽中兩隊爆發衝突，從流出的影片中可看到，他隨著隊友衝出休息室，並送給敵對球員一記右鉤拳，將對方狠狠撂倒在地，場面一發不可收拾。此舉也被雙城球團看在眼裡，決定不縱容暴力行為，宣布將釋出這名工具人，這一拳也讓他付出巨大代價。

Willians Astudillo throws an absolute haymaker during this Venezuelan league game #MLB pic.twitter.com/T0UFokJBT4 — Sheffield Shuffler (@SheffieldShuff) November 21, 2021

阿斯圖提歐在2018年以26歲以「大齡新秀」之姿初在明尼蘇達雙城登上大聯盟，並以胖胖的外表，在場上奮力奔跑、屢掉頭盔的有趣畫面圈粉無數雙城球迷，還獲得「烏龜先生」稱號，但在聯盟暴力零容忍政策下，仍無法挽回被釋出的事實。

總結阿斯圖提歐本季成績，為雙城出賽72場，貢獻7轟、21打點、0.634 OPS，表現並無亮眼之處，除了小聯盟交易外，預期很難獲得大聯盟其他球隊網羅，也讓他尋覓新東家之路顯得危機重重，大聯盟生涯可能就此告終。